"Це кайф": щасливі Дорофєєва і Дантес показали романтику в Амстердамі

Надя Дорофєєва не перестає радувати шанувальників серією романтичних фото з Нідерландів, адже дівчина любить подорожувати, а якщо для цього є особливий привід – тим більше. Так, 21 квітня співачка відсвяткувала день народження в Амстердамі. Поруч з нею був улюблений чоловік Володимир Дантес, який зворушив мережу ніжним зізнанням у коханні дружині. Також з привітаннями завітали й друзі артистки. Крім того, Надя і Вова не втрималися від стріт-стайл фотосету, віддавшись почуттям перед об'єктивом фотографа. Зірка поділилася в Instagram атмосферне чорно-білим фото з коханим, на яких вони насолоджуються моментом, про що говорить блаженство на їх обличчях.

Пара розташувалася біля води. Надя сперлася на Вову і, прикривши очі, розслабилася, відчуваючи підтримку і присутність надійного плеча і коханого чоловіка поруч. На ній – піджак у смужку оверсайз, джинси-"варенки" і майка білого кольору.

"Амстердам, ти кайф", - коротко підписала вражена міською атмосферою співачка, поставивши смайл у вигляді сердечка.

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники тут же почали писати знаменитості привітання, а також захоплюватися романтичним знімком і відносинами зіркової сім'ї.

"З днем народження! Ти сама красива і сама кльова!", "Ви гарна пара!", "Надя, ти просто супер, ти просто клас", "Ви просто космос", "Дуже крутий знімок виходить в такому кольорі", "Ти найкрасивіша і краща, ви найкрасивіша пара", "Дуже красива пара", - писали шанувальники.

У сторіз Надя поділилася ще парочкою знімків в чорно-білому виконанні, на яких зображена сама і в компанії чоловіка. Також вона залишила підпис: "Це був прекрасний день народження! Дякую!"

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Раніше Надя Дорофєєва повеселилася на секретній вечірці у Києві в оригінальному образі.