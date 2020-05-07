Це геніально! Jerry Heil знайшла ефективний спосіб перестати об'їдатися на карантині

Українська співачка Jerry Heil ( справжнє ім'я – Яна Шемаева, - прим. ред.) недавно відверто розповіла про свій нелегкий шлях до стрункості і прийняття себе. Ще в юному віці дівчина сіла на жорстку дієту, що в результаті ледь не призвело до анорексії і інших розладів, однак їй вдалося цього уникнути і зараз артистка намагається дотримуватися балансу. При цьому вона не втратила властивих їй позитивності і почуття гумору навіть на карантині.

Так, Яна з гумором зізналася в Instagram, що вона знайшла такий потрібний багатьом спосіб не їсти зайвого на самоізоляції! Його виконавиця наочно показала на смішному фото - в кадрі дівчина зображена з пластиковою маскою-забралом на голові, при цьому вона тримає в руках тарілку і "намагається" з'їсти ложку їжі.

Фото зроблено на кухні, на співачці один лише білий домашній халат, а її волосся зібране в забавні пучки.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

"Дівчата рвали на собі волосся, але продовжували це робити. Вчені, розуміючи, яке досягнення стоїть на кону, один поперед одного намагалися здійснити цей прорив. Але це зробила я! Я знайшла спосіб не жерти на карантині. Більше того, це офіційно перший випадок, коли маска таки допомогла", - жартівливо прокоментувала знімок Jerry Heil.

Шанувальники оцінили зусилля Яни і назвали її спосіб просто-таки геніальним.

це ж геніально! Нобелівську премію терміново сюди!!!! і бажано дві!

ну просто натюрморт дєвачка і пєрсікі

Можна мені таку масочку?Розіграєш декілька?

Ооооо,Янааа,ти просто ідеальна

Геніально!!!!!

Чому я колись до такого не додумалася????

Янаааа ти повинна виступити в цій масці

І ще руки в наручники, тоді точно буде ефективно

Яна, де ти була раніше Ця маска бі мені дуже згодилася сьогодні))

Буду користуватися

Дійсно так до роту не візьмеш, диявольський винахід.

Про, суперськи ! Кльова таки ідейка )))

Ахахахаха)) дійсно, єдиний!

Скріншот коментарів (instagram.com/thejerryheil)

Раніше Jerry Heil поділилася фото в білизні і розповіла про власну систему схуднення та секрети роботи над собою.