Оце форми! Кім Кардашян показала напівоголене тіло в пікантній білизні

Кім Кардашьян любить самостійно рекламувати свої бренди. Вона перша приміряє стягуючу білизну, домашні костюми, піжами та інші речі, які випускає її марка Skims. Цього разу 39-річна зірка зупинилася на бежевого відтінку комплекті білизни, який зуміла піднести більш ніж спокусливо.

Кім вибрала білизну тілесного відтінку, а тому створювалося відчуття, що вона і зовсім оголена. Бюстгальтер і трусики з нової колекції підкреслили видатні форми Кім та її тонку талію, зробивши неймовірно привабливою. «Трішки нзапізно, але з Новим роком!», – написала одна з найпопулярніших сестер знаменитого сімейства.

Кім сама рекламує товари свого бренду (фото: instagram.com/kimkardashian)

На Кім миттєво обрушилася хвиля лайків і захоплення від шанувальників з усього світу. Всього за кілька годин вона назбирала понад 3 мільйона сердечок і більше 20 000 коментарів, і ця кількість постійно збільшується. «Королева», «гаряче», «ти неймовірна», – пишуть вони.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

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Нагадаємо, марку стягуючої нижньої білизни, яка пізніше значно розширила свій асортимент, вона створила в минулому році і тут же потрапила в скандал. Справа в тому, що для назви бренду вона вибрала, здавалося б, креативну, але спірну назва – Kimono. Бізнесвумен, яка хотіла зіграти на співзвуччі її імені з цим предметом гардеробу, тут же отримала негатив з боку шанувальників японської культури. Так, численні фолловери, серед яких дослідники, вчителі, викладачі та науковці, а також прості користувачі мережі, поспішили повідомити Кім, що вона образила національну культуру.

Кім любить прості речі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кардашьян на час призупинила свою діяльність, попередньо вибачившись перед усіма. А пізніше повернулася з оновленим брендом і назвою. Зараз всі проблеми позаду, і вона успішно продає речі по всьому світу.