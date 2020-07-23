Ось це фігура: Леся Нікітюк роздяглася на найкрасивішому озері України (фото)

Леся Нікітюк (фото: lesia_nikituk)

Леся Нікітюк показала красу краєвидів України

Леся Нікітюк продовжує вивчати живописні та маловідомі куточки України в рамках авторського тревел-шоу Le Маршрутка. Телеведуча не скупитися і ділиться своїми відкриттями з шанувальниками в мережі, показуючи цікаві місця, які варто відвідати. На цей раз співачка побувала на найкрасивішому та найдавнішому озері України – біля Синевиру. Там же вона зробила кілька знімків в мініатюрному білому топі та бежевих шортах, показавши ідеальну фігуру.

Зараз Нікітюк знаходиться в Карпатах, де розташовується одне з найбільш загадкових, чарівних і чистих озер України – Синевир. Там дівчина зробила кілька знімків для одного з яких зняла сорочку.

Як розповіла сама ведуча, побувати на озері Синевир було її мрією.

"Нарешті здійснилася ще одна моя мрія - побувати на озері Синевир. А ви знали, що йому вже 10 тис. років?? А те, що воно глибше ніж Азовське море? Вода в озері дуже чиста, завдяки цьому тут живе три види форелі. Купатися тут не можна (заповідна зона і холодна вода), тільки плавати на плоту - бокорі. Я вчора гребла", - підписала знімок Никитюк.

Леся Нікітюк роздяглася на озері Синевир та показала фігуру (фото: lesia_nikituk)

Для нового епізоду шоу Le Маршрутка, знаменитість надягла світлий лук в стилі кежуал – широкі шорти піщаного кольору на поясі, модний білий топ з кісточками, білу шовкову сорочку і білі кросівки. З аксесуарів – два чокери натуральних відтінків. Телеведуча доповнила образ зачіскою "кінський хвіст".

Шанувальники в коментарях позаздрили Никитюк, а також побажали їй гарного відпочинку.

Ось це краса!! І ти, і природа!!

Яка краса. І я мрію туди поїхати.

Доброго дня! Насолоджуйтесь! Була там колись з чоловіком, неймовірно гарне озеро, яка чарівна у нас країна.

В Україні все глибше, ніж Азовське море.

Як красиво.

Який краєвид на тлі Богині.

Вітаю в Закарпатті!

Ось це фігура!!!

Ви потовщали??? Ляшечки.

Скріншоти коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в колоритному етно-луці позувала у полі.