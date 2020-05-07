Це ще не все: Даша Квіткова з Холостяк-9 похвалилася значним гардеробом (відео)

Пара-переможець романтичного реаліті Холостяк-9 Микита Добринін і Даша Квіткова залишаються вдома на карантині. При цьому нудьгувати їм явно не доводиться. Микита і Даша кожен день знаходять собі якісь заняття. Більш того, "ТВ-пара" зараз дуже активно готується до головної події у своєму спільному житті - весілля. Зазначимо, що закохані вирішили не переносити дату розпису, а це - 20 травня. А от весілля довелося відкласти через пандемію коронавіруса. Зараз повним ходом йдуть приготування. Даші шиють весільну сукню, Микита спілкується з організаторами свята. За словами Микити, весілля доведеться перенести на кінець літа або навіть осені!

Тим часом парочка активно ділиться "хроніками карантину". Особливо активно в ролі "сімейного блогера" виступає Даша, яка показує ледь не всі моменти їхнього спільного життя і ділитися мотивацією з фоловерами.

На днях "холостячка" вирішила зайнятися новим корисним справою на домашній ізоляції і підготувати свій гардероб до літа! На своїй instagram-сторінці Квіткова поділилася результатом виконаної роботи. А заодно продемонструвала шанувальникам свій значний гардероб. Відповідне відео було опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

Відразу помітно, як добре впорядкована одяг в гардеробі Даші, і як її багато. Блогер вже підготувала наряди, які буде носити найближчим часом. Також зібрала всю зимову одяг. А ще підготувала великий мішок речей, які вже носити не буде і передасть "на добрі справи".

Проте Даша уточнила, що незважаючи на весь пройдений праця (прибирання в шафі зайняла в неї цілий день), роботи попереду ще багато. Як з'ясувалося, Квіткова ще не перебрала речі свого бренду! Так що варто чекати більше нових фото і відео від учасниці Холостяк-9.

Тим часом Микита Добринін зачарував новим фото з коханою. Телеведучий зізнався, як сильно він вже хоче зіграти весілля з Дашею.

“Зараз ми з Дашею в очікуванні найпрекрасніших дат в нашому житті.

З-за карантину нам довелося перенести дату весілля з 23 травня на кінець літа або навіть на осінь. Ми розпишемося набагато раніше і цьому раді, адже хто-то до цього йде місяцями, хто-то роками. Ми цього хочемо прямо зараз, чекаємо офіційного початку нашого сімейного життя", - поділився емоціями Микита Добринін.

Нагадаємо, раніше Микита Добринін і Даша Квіткова признались, будуть підписувати шлюбний контракт.