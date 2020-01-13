Оце декольте! Дженніфер Лопес вразила пишними формами в розкішній сукні від Elie Saab

Дженніфер Лопес продовжує збирати нагороди і премії, а також демонструвати своє розкішне тіло. Цтого разу вона удостоїлася звання «Краща актриса другого плану» за роль у фільмі «Стриптизрши» від LA Film Critics Association. Радісну новину актриса повідомила шанувальникам у своєму мікроблозі, заодно показавши масу кадрів з розкішного івенту. На фото вона позиурет разом з метрами індустрії – знаменитим іспанським режисером Педро Альмадоваром, а також американським режисером Грегорі Навою.

Дженніфер стала тріумфатором вечора (фото: instagram.com/jlo)

«Приголомшлива ніч з цими двома легендами!!! Грегорі Нава, я люблю тебе більше всяких слів... Ти не тільки подарував мені Селену, ти взяв мене в мій перший фільм, і непохитна впевненість в мене завжди зворушує моє серце і завжди надихає мене бути краще кожного дня!!! Педро Альмодовар, яка честь нарешті зустрітися з ним!! Його фільми надихали мене протягом багатьох років! Велике спасибі за вашу дивовижну роботу і вашу артистичну душу», – написала розчулена зірка

Співачка виглядала просто чарівно (фото: instagram.com/jlo)

На вечір вона одягла довгу сукню небесно-блакитного відтінку від одного зі своїх улюблених модельєрів – Елі Сааба. Вбрання з пишними рукавами-ліхтариками і відвертим декольте зробило Дженніфер просто чарівною і підкреслило її тонку талію і розкішні груди. Доповнили образ прикраси з дорогоцінними каменями. Завершували його «мокра» укладка – волосся Лопес зібрала у високий пучок. А також макіяж в блакитних тонах.

Дженніфер і Алекс (фото: instagram.com/jlo)

Фолловери зірки залишилися в захваті, написавши улюбленій актрисі масу компліментів. Коханий співачки та актриси Алекс Родрігес супроводжував її на церемонії. А після, гордий успіхами майбутньої дружини, виклав собі в сторіз декілька фото і відео з нею.