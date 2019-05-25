Це бомба! Український ведучий влаштував гарячі танці з мамою Сердючки на весіллі Потапа і Насті

Телеведучий сам поділився веселим відео з "весілля року"
23 травня під Києвом відгримілО веселе весілля Насті Каменських і Потапа, на якому побувало безліч українських знаменитостей. Звичайно ж, не обійшлося і без живих виступів зіркових колег, а також запальних танців. Серед інших на святі кохання заспівав і Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки, а телеведучий Володимир Остапчук при цьому влаштував "гарячі" танці з "мамою" Вєрки.
Спекотне відео сам шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram. При цьому вони з мамою Сердючки влаштували мало не стриптиз - в якийсь момент та розстебнула піджак Володимира і зняла його з нього. Вєрка в цей момент виконувала один зі своїх хітів "Я не поняла".
"Коли Остапчук по-своєму зрозумів фразу на весіллі "а тепер танець з мамою", - з гумором підписав ролик ведучий.
Відео: Володимир Остапчук запалює на весіллі Потапа і Насті Каменських (instagram.com/vova_ostapchuk)
Шанувальники не змогли залишити без уваги таку "гарячу" публікацію та залишили безліч захоплених коментарів, назвавши дане відео справжньою "бомбою" і зазначивши, що таким і повинно бути справжнє українське весілля.
Фото: Володимир Остапчук з дружиною Оленою на весіллі Потапа і Насті Каменських instagram.com/vova_ostapchuk)
Нагадаємо, Потап і Настя запалили на своєму весіллі виконанням знакового хіта "Не пара".
Також повідомлялося, що боса Тіна Кароль зачарувала душевним виступом на весіллі Потапа і Насті Каменських.
До речі, щасливі молодята Потап і Настя вже вирушили у весільну подорож і поділилися фото біля приватного літака. Де саме пара проведе медовий місяць, поки невідомо.