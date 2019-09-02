"Це було боляче": Маша Єфросиніна відверто розповіла про поставлений їй діагноз безпліддя

Телеведуча Маша Єфросиніна - щаслива дружина, яка нещодавно відсвяткувала 16-ю річницю весілля з коханим чоловіком Тимуром Хромаєвим. Пара продовжує бережно ставитися один до одного і виховує двох дітей - 15-річну Нану і п'ятирічного Сашка. При цьому, коли їй було всього 20 років, дівчині поставили діагноз... безпліддя. Про це 40-річна знаменитість розповіла в програмі "Життя відомих людей".

Тоді лікарі заявили Маші, що вона підірвала своє здоров'я численними дієтами, на яких сиділа в гонитві за бездоганним тілом, і не зможе мати дітей. Однак в силу віку вона не змогла повною мірою усвідомити всю серйозність такого діагнозу.

"У ті часи я відчула той діагноз, коли тобі здається, що, ах, щось придумаю. Я думаю, що це більше такий трагічний вирок для вже свідомих жінок. Тоді мене врятував вік, чесно вам скажу. Я пам'ятаю, що усвідомлення того, що я не зможу подарувати Тимуру дитини, ось це було боляче", - поділилася Єфросиніна.

Відео: Маша Єфросиніна поділилася власним досвідом материнства (youtube.com/ЖВЛ)

Ведуча зазначила, що їй було дуже страшно розповідати про страшний діагноз чоловікові - тоді їй було вже 24 роки. Однак коханий відразу ж її підтримав і навіть не дав усвідомити, що це велика проблема.

"Він сказав: "О, класно, то тепер ми можемо не оберігатися. Я сказала: "Ну, напевно так, так". Він сказав: "Добре, коли прийде час і вирішимо, що хочемо дитину, тоді почнемо лікуватися, знайдемо лікарів". Тобто він не дав мені цю проблему усвідомити. Він одразу підтримав і сказав, що все буде добре. І ми завагітніли через два тижні", - з посмішкою поділилася Маша.

Фото: Маша Єфросиніна з чоловіком і сином (instagram.com/mashaefrosinina)

Тоді молода пара сприйняла це як диво, а зараз вона впевнена, що діти приходять тоді, коли це потрібно.

"Ми і 10 років не вагітніли з ним, а ми дуже темпераментна пара. Він у мене, власне, осетин. Але не приходила дитинка. Лише коли нам треба було все полагодити, почати нове життя в цьому союзі, Олександр прийшов не замислюючись. Теж дуже швидко", - згадала ведуча.

Фото: чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв з дочкою та сином (instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна зазначила, що намагається давати дітям свободу, категорично проти фізичного покарання в будь-якому вигляді, а також намагається бути своїм дітям другом. При цьому вона - всього лише звичайна жінка і теж іноді зривається. Після неприємного випадку в дитинстві Нани вона відмовилася від нянь і намагається все робити сама разом з чоловіком і проводити з сім'єю якомога більше часу.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна яскраво "запалила" на сцені з Олею Поляковою. Маша не втрималася і, піймавши хвилю драйву, сама пустилася в танок разом з артисткою під час її виступу.

Раніше Маша Єфросиніна захопила квітучим зовнішнім виглядом. Користувачі мережі вражені красою 40-річної ведучої, за що її назвали "Українською версією Моніки Беллуччі".