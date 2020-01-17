Це алітерація: солістка KAZKA розповіла, як знімали скандальні сцени з їх гучного кліпу

В ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», солістка групи KAZKA Олександра Зарицька розповіла про символізм скандального відео на їх пісню «Палала», яке підірвало мережу.

Наприкінці 2019 року учасники колективу KAZKA здивували шанувальників досить відвертим та пристрасним кліпом. Доки деякі засуджували артистів за надмірну інтимність та еротичність сцен, інші захоплювались сміливою ідеєю кліпу. В одному з найскандальніший кадрів чоловік дістає з рота солістки гурту Олександри Заріцької червону нитку. Як пожартував Анатолій Анатоліч, ця сцена нагадала йому жарт про «перше січня, шоста ранку».

«Насправді все було набагато елегантніше, ніж ти розказуєш, – відповіла Олександра Заріцька ведучому каналу «Україна». – Бо ти так розповідаєш, ніби це насправді те, про що ти кажеш. А це не так, це алітерація, символізм. Це з мене, з моєї душі, з мого серця дістають червону нитку, яка є символом кохання».

KAZKA — ПАЛАЛА

Як відомо, режисером нашумілого відео став Алан Бадоєв. Солістка колективу зізнається – довіра до зіркового кліпмейкера з’явилась ще до початку роботи над відео.

«В Алана було дуже багато ідей. Та саме ця викликала такий великий ажіотаж. У відео, насправді, все дуже романтично і я б навіть сказала високодуховно», – зазначила співачка в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Також артистка розкрила таємницю, як знімали сцени, коли червоною ниткою з голкою зашивають шкіру. За словами Олександри, для цих кадрів використовували спеціальну імітацію шкіри з силікону.

Нагадаємо, раніше Зарицька зізналася, що доводило її до сліз в дитинстві.