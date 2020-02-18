"Цих акторів хотів убити":Михайло Кукуюк зізнався, чому ревнував маму до її колег

Михайло Кукуюк (фото: прес-служба Нового каналу)

Михайло Кукуюк рано втратив батька і мама виховувала дітей сама

Михайло Кукуюк – один з найпопулярніших українських акторів. Скоро глядачі каналу «Україна» побачать його в новій романтичній картині «За покликом серця». В ексклюзивній рубриці про роль матері в житті відомих чоловіків програми «Ранок з Україною» Михайло Кукуюк розповів, як втратив батька в юному віці, як його мама-артистка самотужки піднімала на ноги двох дітей, та за що попросив би вибачення, якби вона була жива.

Антоніна Паламарчук була народною артисткою, свого часу вона переїхала зі столиці до Житомира, аби там «піднімати» театр. І те, що вона робила на сцені і поза нею, дотепер дивує і захоплює Михайла. Все дитинство він провів за кулісами житомирського театру, адже його батьки – народні артисти. І мама Антоніна чи не щодня брала малого Михайла з собою на репетицію.

«Тут вона вчить роль, тут ліпить котлетки чи тефтельки, при цьому грається з нами. Юлїй Цезар порівняно з нею – «мальчішка». Вона все встигала, – пригадує Михайло Кукуюк в інтерв’ю «Ранку з Україною». – У неї були різні роли, деколи її героїнь ображали. У «Ярославі Мудрому» її заколювали підло ножем, пам’ятаю, що коли був маленький, цих акторів хотів повбивати. Принаймні, шини авто хотів попроколювати… я все це сприймав за чисту правду. Треба належне віддати мамі – вона мене «заразила» цим театром, вона була хорошою актрисою».

Та в дитинстві Михайло про акторство міг тільки мріяти – у хлопця був поганий зір, а контактні лінзи тоді ще не були популярні. Коли Михайлу виповнилося 8 років, в нього від раку помер тато. І мама сама виховувала двох синів.

«Я зараз розумію, що для неї у той час вимкнувся світ, – ділиться сокровенним Кукуюк. –. Але були ми і треба було просто тягнути. Вона зайнялася нами, брат вже тоді був тинейджером, потрібно було вдягати, джинси, куртка – це треба було бігати, діставати, а вона як жінка ніколи з такими речами не стикалася. Це раніше було на таткові, а мама взяла на себе».

Михайло Кукуюк з дружиною (фото: instagram.com/kukuyuk_michael)

На себе Антоніна Феофанівна взяла і підготовку до вступу Михайла. Кукуюк таки вирішив бути актором, і мама його готувала. А потім під час роботи в театрі допомагала чи не з кожною роллю. Жінка відчувала по жестах, а не по словах не тільки партнерів по сцені. Михайло згадує: їй не треба було розповідати про, приміром, нещасливе кохання. Мама біль сина і так відчувала, не говорила, а просто намагалась відволікти.

«Та як у всіх було. У цю закохався, а ця цього кохає, а той кохає ту. Вона не робила ці «лікбези» – «а у тебе ще будуть», нічого вона мені не казала… Вона розуміла, що мусить пройти час. Вела себе, як мама з маленькими дітьми – ну дитя кричить, каже «хочу цю машинку», мама розуміла, що воно зараз заспокоїться, півгодини поверещить, а потім побачить півника на паличці і захоче вже його. Вона це все розуміла і весь час брала мене за руку», – розповів актор в інтерв’ю каналу «Україна».

Коли Кукуюк переїхав до Києва, Антоніна Феофанівна дуже часто йому дзвонила. Михайло дуже любив приїжджати до мами в гості. Каже: вона вміла його смішити, як ніхто.

«Вона ніколи не виходила до під’їзду, хоча вже була в літах тих жінок, а дуже смішно ставилася до їхніх цих коментарів, як-от про дівчат у спідницях. Мама завжди казала їм не заздрити», – сміється артист.

Сміятися з маминих жартів Михайло перестав 2011-го. Антоніна Феофанівна померла від раку. А Кукуюк ще так багато їй не сказав.

«Вибачився б за те, що коли казала окуляри вдягати, я не хотів, щоб мене очкариком не дражнили. Що інколи хату не хотів пилососити, а з хлопцями грав, вибачився б за подрані на колінах штани, що інколи не слухав… за погану звичку, за те, що я до сих пір не покинув курити… І сказав би величезне дякую – за те, що дала мені цю професію», – зізнався Михайло Кукуюк в ефірі програми «Ранку з Україною».