Еталон жіночої краси: Катя Осадча захопила образом у кімоно

Яскравий наряд телеведучої викликав бурхливе обговорення в мережі
Катя Осадча, знаменита українська телеведуча і експерт з світського життя не боїться експериментів в зовнішності, змінюючи вбрання, головні убори, і навіть кардинально колір волосся, вона приваблює своїми виходами активну увагу шанувальників. Жоден з її образів не проходить повз пильних очей преси та її фоловерів в соцмережах.
Так нещодавно вона опублікувала фото в Instagram в незвичайному вбранні і анонсувала новий сезон шоу "Світське життя".
"На старт, увага, марш ... Світське життя скоро в ефірі. До нового сезону готові :) Цей рік для нас ювілейний, тому готуємо для вас багато сюрпризів. Починаємо знімати", - потішила Катя своїх шанувальників.
Крім того став зрозумілий вибір такого незвичайного вбрання знаменитосты, в якому простежувалися явні східні мотиви. Виявилося, що в такому образі телеведуча відправилася на презентацію нового сезону "Світ навиворіт" з Дмитром Комаровим, який в цей раз розкривав таємниці Китаю і стилізував вечірку в китайському стилі.
Варто відзначити, що в Instagram-stories Осадча засвітила повний образ — костюм в стилі кімоно вона доповнила яскравими черевичками червоного кольору і шубкою з комбінованого хутра двох відтінків цукеркового блакитного і м'ятного, вона завершила свій наряд незвичайним дизайнерським обідком із золотим аксесуаром і червоними квітами.
Підписники прийшли в захват від такого вибору костюма і розібрали його буквально до молекул, відзначив, що деякі елементи нагадують їм китайський або японський стиль, а ось віночок — явний натяк на український.
І справді, не забуває ведуча і про національний одяг, часто Катю осадчу можна побачити у вишиванках. Так, нещодавно ведуча приміряла розкішне плаття-вишиванку від українського дизайнера Юлії Магдич.