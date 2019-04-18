Естетичне задоволення: Зірка "Орла и Решки" зачарувала ніжним образом (фото)

Аліна навіть зробила фото з осликом
Аліна Астровська вирушила на зйомки нових випусків морського сезону тревел-шоу "Орел и Решка", які вона проводить разом з Колею Сергою. Так, стало відомо, що команда популярного проекту відвідала грецький острів Родос в Середземному морі. Звичайно, Астровська зробила серію яскравих фото з нової подорожі, а також показала шанувальникам новий стильний образ.
Так, у телеведучої вийшов трендовий сьогодні монохромний образ. Астровська віддала перевагу ніжному теракотовому відтінку. На телеведучій – легке літнє плаття в підлогу на тонких бретельках від MoodStories. На плечі Аліна накинула коротку шкіряну куртку в тон сукні. А на ніжках – акуратні босоніжки на низькому ходу, декоровані стрічками. У цілому, образ вийшов по-весняному свіжий!
"Потрапила в тенети острова Родос", - підписала яскраві знімки Астровська.
Стильна Аліна Астровська
Також телеведуча поділилася з шанувальниками своїм "грецьким настроєм", опублікувавши кілька емоційних фото з відпочинку. На знімках Аліна не тільки позує на тлі прекрасних пейзажів, але також зробила кілька кадрів зі знімальною групою. І навіть фото на пам'ять з родоським осликом. Знімки вийшли дуже атмосферні.
Аліна Астровська на Родосі
Шанувальники зірки "Орла и Решки" також поспішили залишити свої відгуки:
Нагадаємо, раніше зірка "Орла и Решки" розповіла про схуднення на 22 кг. Астровська зізналася, що її називали "жиробасиною".