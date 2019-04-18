Естетичне задоволення: Зірка "Орла и Решки" зачарувала ніжним образом (фото)

Аліна Астровська вирушила на зйомки нових випусків морського сезону тревел-шоу "Орел и Решка", які вона проводить разом з Колею Сергою. Так, стало відомо, що команда популярного проекту відвідала грецький острів Родос в Середземному морі. Звичайно, Астровська зробила серію яскравих фото з нової подорожі, а також показала шанувальникам новий стильний образ.

Так, у телеведучої вийшов трендовий сьогодні монохромний образ. Астровська віддала перевагу ніжному теракотовому відтінку. На телеведучій – легке літнє плаття в підлогу на тонких бретельках від MoodStories. На плечі Аліна накинула коротку шкіряну куртку в тон сукні. А на ніжках – акуратні босоніжки на низькому ходу, декоровані стрічками. У цілому, образ вийшов по-весняному свіжий!

"Потрапила в тенети острова Родос", - підписала яскраві знімки Астровська.

Стильна Аліна Астровська

Також телеведуча поділилася з шанувальниками своїм "грецьким настроєм", опублікувавши кілька емоційних фото з відпочинку. На знімках Аліна не тільки позує на тлі прекрасних пейзажів, але також зробила кілька кадрів зі знімальною групою. І навіть фото на пам'ять з родоським осликом. Знімки вийшли дуже атмосферні.

Аліна Астровська на Родосі

Шанувальники зірки "Орла и Решки" також поспішили залишити свої відгуки:

Аліна завжди приємно на Вас дивитися , і на душі добре!

Блін, цей острів - мій другий дім. Прекрасне місце. Я так сумую, краса)

Дуже мила фотка! Пальмовий тиждень!

Один раз була на цьому острові і мрію потрапити знову, чарівне місце і найприємніші спогади!

Ви прекрасні!! Захоплююся дуже дуже!

Мрію побувати на Родосі.... одна вода прям маааанить! Аліна, краса! Як і завжди!

Дуже красиво і романтично!

Гарне плаття!

Дивлячись на Вас, отримую естетичне задоволення!!!

Нагадаємо, раніше зірка "Орла и Решки" розповіла про схуднення на 22 кг. Астровська зізналася, що її називали "жиробасиною".