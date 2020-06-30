Естетична сексуальність: Маша Єфросиніна зачарувала чуттєвим відео зі зйомок

Ведуча завела мережа пікантними кадрами з бекстейджа нової фотосесії
Маша Єфросиніна повернулася до роботи і з задоволенням демонструє в мережі яскраві та ефектні образи зі зйомок. 41-річна ведуча може похвалитися витонченою фігурою, яку підкреслює стильними нарядами. Так, зірка взяла участь у новій фотосесії і поділилася в Instagram пікантними кадрами з бекстейджа зйомки.
Маша виклала чуттєвий відеоролик, де млосно позувала на камеру в приглушеному світлі. На теледіві - наряд з оголеними плечима і легкий, але ефектний макіяж, а волосся покладені в гарний хвіст. Фоном до відео прозвучала композиція Rival - “Call It Love“.
"Гарна музика - як хороший секс", - зазначила Єфросиніна під публікацією, причому англійською мовою.
Маша Єфросиніна вразила сексуальним відероликом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники засипали Марію захопленими коментарями, відзначаючи, що ролик вийшов дуже сексуальним і просто-таки зачаровує.
Скріншот коментарів
Раніше Маша Єфросиніна в легкому топі підкорила плоским животом і тонкою талією - ведуча показала, як збирала черешню з дерева.
Автор: Lite