"Якщо люблю, то назавжди": Ольга Фреймут зробила несподіваны заяви про Притулу і чоловіка

Ольга Фреймут разом з чоловіком Володимиром Локотком і трьома дітьми Валерієм, Євдокією і старшою донькою Златою зустріла Новий рік у теплих країнах. Сім'я відправилася відзначати свято під пальмами в ОАЕ, а саме – в Абу-Дабі. Скориставшись паузою у роботі і вільним часом, ведуча вирішила відповісти на запитання шанувальників. У Instastories вона поділилася своїми правилами краси, згадала про Сергія Притулу, а також висловилася про роботу з чоловіком.

Так, Ольга уточнила, що більше не буде зніматися у проекті "Від пацанки до панянки" на "Новому каналі", адже з чоловіком краще не працювати разом. (Володимир Локотко – екс - гендиректор каналу, а нині очолює продакшен телегрупи StarLightMedia).

"Хороший проект, але без мене. Тому що в компанії мого чоловіка... Чоловік і дружина разом працювати не можуть", - заявила Ольга.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)

До речі, на Новий рік теледіва зробила чоловікові особливий подарунок. "Я подарувала своєму чоловікові книгу, яку готувала два роки, це обмежене видання. Там я збирала фрази своїх дітей протягом двох років. Це так весело", - зізналася вона.

Також Ольга розповіла про свій секрет стрункості і краси. "Моє правило – робити все мало. Мало їсти, мало спати, мало пити. Я про "Просекко", - з посмішкою сказала ведуча.

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)

У ведучої є також власне правило успіху. "Важливо не зраджувати нікого, ні себе, ніколи і не за яких обставин. І тоді ти будеш собою, і тоді не соромно буде з ранку дивитися на себе в дзеркало", - запевняє вона.

Телезірка намагається бути прикладом для своїх дітей, але, за словами Ольги, це непросто. "Бути прикладом для своїх дітей – найскладніше. Тому що іноді хочеться і шикнути, і матюкнутися, і погано одягнутися, і почухати вухо. Тримаю себе в руках", – розповідає Ольга.

Фото: Ольга Фреймут із чоловіком і дітьми (instagram.com/freimutolia)

Несподіванкою стала відповідь ведучої на запитання, чи сумує вона за Сергієм Притулою, з яким колись працювала на "Новому каналі". "Сумую. Тому що я з тих, хто, якщо любить, то назавжди", - заявила Фреймут.

Раніше Ольга Фреймут вразила спільним фото з квітучою мамою-красунею.