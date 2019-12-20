Ешлі Грем знялася повністю оголеною на останніх місяцях вагітності

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель позує своєму чоловікові

Ешлі Грем, яка вже в січні стане мамою, не втомлюється дивувати своїх шанувальників. Нещодавно вона розповіла, скільки набрала за період вагітності і які вправи виконувала. Так, популярна модель дала відвертий коментар:

"За всю вагітність я набрала 5 фунтів (більше 22 кілограмів, – прим. ред.). І знаєте що? Мені все одно! Я ніколи не відчувала себе краще, ніж зараз. І я дуже вдячна тому, що моє тіло і син дозволили мені бути такою ж активною і гнучкою. Між тренуваннями, йогою, голковколюванням і лімфатичним масажем я, нарешті, прийняла всю цю вагітність і зрозуміла, як почувати себе краще", – зізналася знаменитість.

Ешлі відчуває себе чудово (фото: instagram.com/ashleygraham)

А сьогодні, 20 грудня, вирішила показати нові відверті кадри. Провести старий рік вона разом з чоловіком вирішила, влаштувавши чергову гарячу фотосесію.

Ешлі позувала перед улюбленим чоловіком Джастіном Ервіном повністю голою. На деяких фото вона приміряла тільки білу сорочку. А на інших залишилася в одних шкарпетках. «Останній знімок року з любов'ю всього мого життя, зростаючою любов'ю всього нашого життя», – написала Ешлі під знімками, які показала у своєму мікроблозі.

Ешлі з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Провокаційні кадри зібрали масу захоплених коментарів. У тому числі і від зіркових друзів plus-size моделі. Емілі Ратаковскі, Емі Шумер і інші фоловери висловили думку, що нова робота Грем – це чиста любов і справжній захват. Більше пікантних знімків ви можете побачити тут.

Ешлі в речах з нової лінії (фото: instagram.com/ashleygraham)

Цікаво, що, незважаючи на вагітність, майбутня мама не збавляє темпу. Вона знімається для багатьох брендів, а також створює речі для відомих марок. Наприклад, для Marina Rinaldi вона розробила колекцію речей з деніму. «Це десятиліття майже закінчилося... тому ми повертаємося до 80-х років і сплеску блискіток ...», – прокоментувала Ешлі зйомку, якою поділилася на днях.