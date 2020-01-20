Ще до заміжжя: у мережу "злили" фото Меган Маркл з подругами в елітному нічному клубі Канади

Сімейний скандал з приводу зречення Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків (8 січня) ще довго буде розбурхувати громадськість. Тим часом, отримавши схвалення свого рішення від Єлизавети ІІ, герцоги Сассекські продовжують жити далі. 38-річна Меган вже більше тижня як живе в Канаді. І схоже, що найближчим часом Маркл не збирається повертатися у Британію. Як говорили раніше джерела з її близького оточення: "Рідкісні візити - і на цьому все"! А ось принц Гаррі поки що перебуває в Британії. 35-річний онук Єлизавети ІІ залишиться в рідній країні до тих пір, поки не врегулює всі питання з родичами.

І все ж не складно здогадатися, що навіть після врегулювання всіх спірних питань, увага до Меган і Гаррі не охолоне. Швидше навпаки - в світлі останніх подій життя герцогів Сассекських стало більш цікавим громадськості. У мережі навіть стали з'являтися архівні кадри з "бурхливого минулого" Меган.

Так, на одній із фан-сторінок Маркл в мережі instagram шанувальники герцогині Сассекської опублікували знімки, зроблені ще в 2016 році. На фото Меган позує зі своїми кращими подругами. При цьому дівчата розважалися в одному з наймодніших і "елітних" нічних клубів Канади - Soho House Toronto. Де майбутня дружина принца Гаррі любила часто розслаблятися зі своїми не менш впливовими подругами.

Компанію Меган в той вечір склали: Джессіка Малруні і Софі Трюдо! До речі, це тріо у свій час називали "канадською елітою".

Меган Маркл і Джессіка Малруні

39-річна Джессіка Малруні - канадська модельерка, яка регулярно знімає сегменти для телевізійних шоу Good Morning America і CityLine. Вона також є дружиною старшого сина екс-прем'єр міністра Канади - Бена Малруні. На даний момент Бен - канадський телеведучий.

Меган і Софі Трюдо

Ще одна не менш впливова особа - 44-річна Софі Трюдо - дружина 23-го прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Колишня телеведуча, займається благодійною роботою, приділяючи велику увагу проблемам жінок і дітей.

Так що компанія зібралася знатна. Меган добре знала, з ким варто заводити знайомство. У британських ЗМІ неодноразово відзначали, що саме під час одного з таких веселих застіль в одному з клубів Лондона і познайомилися Маркл і принц Гаррі.

Зазначимо, що Маркл і Малруні - дійсно кращі подруги. До свого нового почесного статусу герцогині і переїзду в Британію Меган проводила багато часу з подругою і її сім'єю.

Меган і Джессіка

Маркл з донькою Малруні

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки Канаді коштуватиме перебування Меган Маркл і принца Гаррі.