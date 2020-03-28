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Ще та господиня: довгонога Леся Нікітюк похвалилася списком перероблених на карантині справ

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У ведучої вийшов дуже насичений день

Леся Нікітюк вже трохи оговталася після несподіваної розмови по відеозв'язку зі своїм кумиром, знаменитим американським співаком і актором Джаредом Лето. Українська телеведуча мило побалакала з лідером групи Thirty Seconds to Mars, сидячи у ванній після тренування. Пізніше Леді Ле показала, як підготувалася і причепурилася для наступної розмови із зіркою - однак "дурник" Джаред поки що не дзвонив, так що вона вирішила розігнати нудьгу домашніми справами.

На своїй сторінці в Instagram Леся похвалилася ефектним образом і розповіла, що вона встигла зробити за день. Теледіва позує в короткій чорній сукні-піджаку і помаранчевих туфлях на шпильці, захоплюючи просто-таки "нескінченними" ногами.

Волосся іедучої красиво майорить завдяки включеному фену, який теж потрапив у кадр. Нікітюк зазначила, що вона виявилася ще тієї хазяєчкою - а все завдяки карантину!

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"#ДомогосподаркаЛе
Сьогодні я зрозуміла що я ще та хазяйка!

  • побілила всі дерева у дворі
  • замаринувала курку
  • помила машину і навіть диски
  • помила пса
  • тренування 40 хв + додатково прес
  • подзвонила всім подружкам, навіть тім яким не дзвонила пів року
  • поприбирала в хаті, продезінфікувала підлогу
  • посіяли на городі салат і рукколу

АСТАНАВІТЄ МЄНЯ!" - похвалилася значним знімком перероблених справ артистка.

Користувачі мережі залишили чимало компліментів струнким ніжкам Леді Ле і похвалили її за хазяйновитість.

  • Треба зробити конкурс Міс світу ноги.Ти його зробиш!
  • А вікна помиті?)
  • Про такі ноги, даються не кожній дівчині
  • Молодець)))) карантин з користю
  • Хазяйка
  • Це круто коли є що робити))
  • Леся молодець
  • Леся красуня
  • Та ти просто богиня
  • Ноги, ноги як дві дороги!
  • Оооо ну господине!!!!!! Шикарно выглядишьььь
  • Ти взагалі розумниця і красуня!
  • Ну які ж чудові ноги!!! Хіба ж можуть бути красивіше?!
  • Леся ти господиня молодчинка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк емоційно розповіла про деталі прямого ефіру з Джаредом Лето.

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