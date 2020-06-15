Все ще краща: 62-річна Шерон Стоун похвалилася струнким тілом в купальнику

Шерон Стоун – визнаний секс-символ Голлівуду, і роки тут не владні. У свої 62 зірка звикла дивувати енергійністю, життєрадісністю, незвичайними захопленнями, а також красою і стрункістю. Завдяки своїй прекрасній формі актриса може дозволити собі будь-які вбрання. Любить Шерон блищати також і у відвертих купальниках.

Нове фото Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Кілька годин тому на сторінці знаменитості з'явилося нове фото – Стоун показала, як провела вихідні в компанії подруги. Жінки сидять біля басейну в купальниках, п'ють прохолодні напої, загоряють і просто насолоджуються літніми днями. Актриса вибрала яскраво-блакитний з абстрактним малюнком злитий купальник, який доповнила очками з фіолетовими склом. Вона сидить в розслабленій позі, піднявши ноги на диван. З прибраними в пучок волоссям, сяючою «фірмовою» посмішкою та золотистим загаром вона виглядає неймовірно молодою і привабливою.

Шерон як і раніше красива струнка (фото: instagram.com/sharonstone)

Шанувальники не змогли стримати слів захоплення – вони заходилися писати численні коментарі, вихваляючи нев'янучу зовнішність зірки «Основного інстинкту». Багато з них відзначили вдалий вибір сонцезахисних окулярів знаменитої красуні, а також її стрункість.

Милі окуляри, красуня Шерон

О боже, мені потрібні ці фіолетові окуляри

Прекрасна

Так дійсно прекрасна!

Так гарна

Чудового вам дня, леді

Я в захваті від фіолетових очок, Шерон. Який це бренд?

Вау, моя любов, красива-красива моя принцеса

Магнетична

Гаряча матуся

Відмінно виглядаєш

Шерон Стоун все ще прекрасна

Красива

Ікона

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/sharonstone)

Нагадаємо, раніше Шерон показала архівне фото, на якому танцює з татом і сестрою. В милій, але цілком звичайній дівчинці дуже важко вгадати майбутню зірку світового масштабу. Тим більше незвичайним здалося фото фанатам, які буквально засипали Стоун коментарями і запитаннями про її дитинство.