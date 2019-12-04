"Ще клеїла зірку": TAYANNA розповіла, як коронувала себе

Популярна українська співачка TAYANNA, яка раніше поділилася секретом стрункості, на зйомках шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, поділилася спогадами про те, як проходили свята в її дитинстві.

За словами TAYANNA, новорічні свята вона любила ще й за те, що завжди вдягала красиві костюми. У садочку майбутній співачці діставалися ролі Лисички та Сніжинки. До речі, із цим образом у неї пов’язані найтепліші спогади.

"Моя мама швея, тому вона завжди шила мені в дитинстві костюми. Мій найулюбленіший – сукня Сніжинки, вона була білого кольору, нереально красива, прикрашена купою маленьких сніжинок. Тоді вона мені здавалася дуже красивою – принаймні, у ті часи. Навіть досі десь збереглося фото", – розповіла TAYANNA журналістам каналу "Україна".

TAYANNA (фото: ТК "Україна")

Цікаво, що аксесуари до своїх образів співачка створювала власноруч – і до того ж, прикраси були дуже бюджетними:

"Раніше були такі іграшкові прикраси з блискітками. Мене мама навчила: можна розбити ту іграшку, зібрати з неї "посипку", і нею щось прикрашати. То я робила собі таку "корону", прикрашала блискітками, а зверху ще клеїла зірку. Звісно, було видно, що ту корону я робила сама, але мені подобалося", – поділилася артистка за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!".

TAYANNA на зйомках новорічного шоу (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.