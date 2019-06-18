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Еротика і танці на пілоні: MARUV засипала мережу відвертими фото з концерту в Києві

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 13:44
Еротика і танці на пілоні: MARUV засипала мережу відвертими фото з концерту в Києві
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

На концерті MARUV було все: еротика, запальні танці та провокаційні образи

MARUV (Аня Корсун) провела 14 червня в Києві наймасштабніший зі своїх концертів. Скандальна співачка перевершила себе. На сцені столичного клубу "Стерео Плаза" MARUV змінила кілька нарядів – один відвертіше іншого, представила нові хіти, а також ще більш відверті номери зі своїм гьорлз-бендом. До речі, від недавнього часу в команді Ані Корсун також з'явилися хлопці.

Концерт MARUV відвідали десятки українських зірок. Серед запрошених була Леся Нікітюк, група Yuko, Маша Єфросиніна, Джамала та багато інших.

Тим часом MARUV буквально засипала своїх шанувальників в мережі instagram "палючим" фото з концерту. Співачка не зраджує собі. Були неоднозначні сцени з дівчатами, багато латексу, а також танці на пілоні.

MARUV на пілоні

MARUV на пілоні під час свого столичного концерту (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, що задовго до початку концерту Корсун активно ходила на заняття і вивчала премудрості танців на пілоні. Співачка також активно знімала і показувала відео з занять. Під час одного з них виконавиця підкреслила, що це неймовірно складно – немов підготовка до запуску в космос. А після тренування її ще довго нудило.

Ну а "улюблених" моментів з дівчатами на сцені було хоч відбавляй.

 

Концерт MARUV в Києві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Також MARUV показала щось новеньке. Крім вже звичного чорного латексного костюма, а також кислотно-жовтого боді Аня Корсун зі своєю командою з'явилися у красивих нарядах з незвичайним червоно-чорним узором, який віддалено нагадує анімальє. Образ MARUV був доповнений лаковими ботфортами, а також наплічниками і незвичайним поясом-корсетом. Все виконано в стилі "домінатрікс".

 

Концерт MARUV в Києві (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше MARUV розповіла, з чим не може змиритися її бабуся. Також співачка зазначила, як її чоловік ставиться до сценічних образів своєї дружини.

А до цього MARUV в масці з рогами показала свій відвертий "козячий движ". Співачка показала шанувальникам щось новеньке.

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