Ми дуже емоційні: Остапчук і його нова кохана висловилися про сварки у парі

Володимир Остапчук та його нова подруга Христина Горняк стали чи не найбільш обговорюваними особистостями останнього тижня – пара відкрито заявила про свої стосунки і взяла участь у ряді зйомок, інтерв'ю, розповівши на всю країну про свій роман на тлі скандального розлучення ведучого. Так, у розмові з журналістами видання JetSetter.ua Володимир і Христина розповіли не тільки про романтику, але і про свій спосіб долати і запобігати конфліктам в парі.

Володимир зазначив, що приводів для роздратування вони з коханою дають один одному вкрай мало.

"Проте я майже завжди встаю на годину раніше Кріс, тому іноді доводиться її будити. Є один дієвий приємний спосіб", - зізнався Володимир.

Фото: Володимир Остапчук та Христина Гірник (instagram.com/jetsetterua)

Христина ж запевняє, що приводів для роздратування ведучий їй не дає – якщо дівчині щось не подобатися, вона говорить прямо і її обранець бере це до уваги.

А ось миритися пара шляхом обговорення проблеми, яка призвела до непорозуміння. "Це запорука міцних стосунків. І не тримаємо в собі нічого - говоримо прямо і чесно, що не так", - зазначає шоумен.

Христина ж додала, що вони з Володимиром – люди емоційні, але швидко остигають і готові миритися.

Фото: Володимир Остапчук та Христина Гірник (instagram.com/jetsetterua)

"Хто-то завжди робить перший крок. Ми дуже емоційні персонажі, живі такі, знаєте ... Але насамперед маємо повагу один до одного, тому швидко йдемо на перемир'я", - зізналася кохана Володимира.

Нагадаємо, що раніше Володимир Остапчук відповів на звинувачення колишньої дружини Олени Войченко в тому, що він втягує в сімейні розбірки дітей і заявляє, що незабаром у доньки Емілії і сина Евана з'явиться нова мама.