Ембер Херд з'явилася на пре-паті Оскара у прозорому топі без білизни

Сміливий наряд актриси привів у захват її шанувальників

Уже совсем скоро, в ночь с 24 на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения кинонаград Оскар 2019. Перед и после самого мероприятия обычно проходит множество разнообразных вечеринок. Так, звезда фильма "Аквамен" Эмбер Херд стала гостьей пре-пати Оскара и произвела фурор своим смелым нарядом.

Бывшая жена Джонни Деппа появилась на публике в прозрачном топе на голое тело, а также черной юбке с высоким разрезом.

Фото: (instagram.com/hollywoodlifed)

Сверху актриса надела накидку с цветочной вышивкой и бахромой.

Фото: (instagram.com/amberheardandhollywoodgirl)

Звезда дополнила образ красной помадой и стильной прической с косами.

Фото: (instagram.com/amberheardit)

Поклонники были сражены таким видом Эмбер, сама же артистка с удовольствием позировала фотографам и раздавала автографы.

Напомним, Эмбер Херд в провокационном образе снялась в ярком фотосете для глянцевого издания Wonderland Magazine.

Мы также сообщали, что Эмбер Херд поразила экстравагантным нарядом на премьере "Аквамена" в Лондоне.

Кстати, полный список номинантов кинопремии Оскар 2019 можно посмотреть у нас на сайте.