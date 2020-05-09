Їм до сих пір: Alyona Alyona в купальнику розкрила свій рецепт збільшення грудей

Українська реп-виконавиця Олена Савраненко, більш відома як Alyona Alyona, скорила безліч людей своєю відкритістю і почуттям гумору. Пишнотіла артистка закликає любити своє тіло і не соромиться показувати себе в смішних або пікантних видах. Так, вона неабияк повеселила мережу відеороликом з серії "очікування і реальність", де влаштувала танець з торшером замість пілона. На свіжому кадрі в своєму Instagram зірка також постала в досить відвертому образі.

На фото Alyona Alyona відображена в яскраво-зеленому "купальнику" з капусти, зробленому за допомогою фотошопу. Одну руку реперша уперла в талію, а іншу млосно закинула за голову. У підписі до такого креативного знімку дівчина поділилася жартівливим рецептом, як можна збільшити собі груди.

"Час молодої капусти. Лайк, якщо вірили в те, що від капусти груди більші виростуть. П.С. Я вірила, вірю і їм до сих пір", - з гумором прокоментувала Олена.

Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Фолловери оцінили ефектний лук артистки і почали ділитися своїм досвідом у використанні такого "секрету краси".

Я завжди забувала про те, того і не виросли грудях

Я б з'їв таку капусточку

Я їла і їм і грудей як не було так і немає

Так, "капусти" багато не буває

Вірила.. але ж і все інше теж зростанні..як і грудях так і все...як все худнет то і грудей..Тож просто треба їсти все!

тільки Від салатик зїла з молоденької капусточки, чекаю на результат

Ракєта

Вірила і допомогла в свій час

Дем! Яка ж ти крута!

Файна мала)

Красиво написано

Вірила)Вірю) Грудей не виросли

Тато завжди так казав про капусту. Не збрехав!))

Нарешті бачу когось кого знайшли в капусті!

Обожнюю! Неймовірна людина!

Також годину огірків та редиски...чекаэм нових фото))))

Скріншот коментарів (facebook.com/alyonaalyonaoff)

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