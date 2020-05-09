Їм до сих пір: Alyona Alyona в купальнику розкрила свій рецепт збільшення грудей

Реперша розбурхала мережу ефектним фото в купальнику
Українська реп-виконавиця Олена Савраненко, більш відома як Alyona Alyona, скорила безліч людей своєю відкритістю і почуттям гумору. Пишнотіла артистка закликає любити своє тіло і не соромиться показувати себе в смішних або пікантних видах. Так, вона неабияк повеселила мережу відеороликом з серії "очікування і реальність", де влаштувала танець з торшером замість пілона. На свіжому кадрі в своєму Instagram зірка також постала в досить відвертому образі.
На фото Alyona Alyona відображена в яскраво-зеленому "купальнику" з капусти, зробленому за допомогою фотошопу. Одну руку реперша уперла в талію, а іншу млосно закинула за голову. У підписі до такого креативного знімку дівчина поділилася жартівливим рецептом, як можна збільшити собі груди.
"Час молодої капусти. Лайк, якщо вірили в те, що від капусти груди більші виростуть. П.С. Я вірила, вірю і їм до сих пір", - з гумором прокоментувала Олена.
Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)
Фолловери оцінили ефектний лук артистки і почали ділитися своїм досвідом у використанні такого "секрету краси".
Скріншот коментарів (facebook.com/alyonaalyonaoff)
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