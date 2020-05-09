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Їм до сих пір: Alyona Alyona в купальнику розкрила свій рецепт збільшення грудей

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Реперша розбурхала мережу ефектним фото в купальнику

Українська реп-виконавиця Олена Савраненко, більш відома як Alyona Alyona, скорила безліч людей своєю відкритістю і почуттям гумору. Пишнотіла артистка закликає любити своє тіло і не соромиться показувати себе в смішних або пікантних видах. Так, вона неабияк повеселила мережу відеороликом з серії "очікування і реальність", де влаштувала танець з торшером замість пілона. На свіжому кадрі в своєму Instagram зірка також постала в досить відвертому образі.

На фото Alyona Alyona відображена в яскраво-зеленому "купальнику" з капусти, зробленому за допомогою фотошопу. Одну руку реперша уперла в талію, а іншу млосно закинула за голову. У підписі до такого креативного знімку дівчина поділилася жартівливим рецептом, як можна збільшити собі груди.

"Час молодої капусти. Лайк, якщо вірили в те, що від капусти груди більші виростуть. П.С. Я вірила, вірю і їм до сих пір", - з гумором прокоментувала Олена.

Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Фолловери оцінили ефектний лук артистки і почали ділитися своїм досвідом у використанні такого "секрету краси".

  • Я завжди забувала про те, того і не виросли грудях
  • Я б з'їв таку капусточку
  • Я їла і їм і грудей як не було так і немає
  • Так, "капусти" багато не буває
  • Вірила.. але ж і все інше теж зростанні..як і грудях так і все...як все худнет то і грудей..Тож просто треба їсти все!
  • тільки Від салатик зїла з молоденької капусточки, чекаю на результат
  • Ракєта
  • Вірила і допомогла в свій час
  • Дем! Яка ж ти крута!
  • Файна мала)
  • Красиво написано
  • Вірила)Вірю) Грудей не виросли
  • Тато завжди так казав про капусту. Не збрехав!))
  • Нарешті бачу когось кого знайшли в капусті!
  • Обожнюю! Неймовірна людина!
  • Також годину огірків та редиски...чекаэм нових фото))))

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Скріншот коментарів (facebook.com/alyonaalyonaoff)

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