Єлизаветі II — 94 роки: як найближчі родичі привітали Її Величність у період пандемії коронавіруса

Королева Великобританії Єлизавета II відзначає сьогодні, 21 квітня, день народження. Її Величності виповнилося 94 роки! День народження Єлизавети другої в цьому році вже назвали найбільш аскетичним. Адже Великобританія переживає пандемію коронавіруса, через що всі офіційні урочистості скасовані. Однак головне, що самі близькі вже привітали свою імениту родичку! Наприклад, Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися з фоловерами архівних фото з королевою.

На своїй офіційній instagram-сторінці герцог і герцогиня Кембриджські опублікували яскравий знімок, зроблений в минулому році на виставці квітів у Челсі. Тоді Кейт Міддлтон показувала Єлизаветі II свій концептуальний сад. На знімку також відображений принц Вільям.

Для неформальної поїздки Її Величність вибрала яскраве пальто лимонного відтінку. До речі, такий колір дуже освіжає. Під пальто видніється сукні з не менш яскравим квітковим принтом. В руках — улюблена чорна сумочка. В тон якої також підібрана зручне взуття.

Кейт Міддлтон також одягнена з нагоди — в довгій сукні з флористичним принтом! А ось Вільям вибрав строгий костюм-двійку.

"Бажаємо Її Величності королеві щасливого дня народження з нагоди 94-річчя", — лаконічно звучить підпис під опублікованими фото. Пост також супроводжують грайливі смайлики у вигляді торта зі свічкою і повітряної кульки.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Зазначимо, що герцогиня Кетрін і принц Вільям знаходяться на домашній самоізоляції у своєму заміському маєтку Анмер-Хол в Норфолку. Разом зі своїми дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї.

А ось традиційне святкування дня народження королеви в Віндзорському замку в цьому році було скасовано через пандемію коронавіруса.

Однак передбачається, що Кейт і Вільям приєднаються пізніше сьогодні до інших членів королівської родини, які залишать свої побажання Єлизаветі II по спеціальному відеочату!

При цьому герцоги Кембриджські — не єдині, хто вже привітав Єлизавету з 94-річчям.

Принц Чарльз і Камілла, герцогиня Корнуольська, опублікували на своїй сторінці в twitter чотири архівних фотографії і повідомлення з побажанням Її Величності щасливого дня народження.

Фото: instagram.com/clarencehouse

На унікальних фото зображено ще маленький принц Чарльз — старший син королеви Великобританії Єлизавети II. Зараз йому 71 рік. На милому фото малюк Чарльз грає зі своєї іменитою мамою.

Нагадаємо, раніше Єлизавети II "зашифрувала" у своє плаття для звернення до британцям відразу два важливих послання.