Еліна Світоліна на яхті з Монфісом засвітила апетитний "горішок"

Еліна Світоліна знову викликала хвилю суперечок і чуток в мережі. З'ясувалося, що на даний момент 24-річна украіснкая тенісистка відпочиває в Одесі зі своїм хлопцем - 32-річним французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Нагадаємо, що буквально місяць тому в мережі поширилися чутки про "розрив" Еліни і Гаеля. Чутки виникли після того, як їх загальний аккаунт в Instagram, на якому вони разом публікували відео, 8 червня був видалений. 14 червня журналісти отримали підтвердження припущеннями від "надійного джерела".

І ось, на своїх instagram-сторінках відома пара знову публікує спільні фото разом Більше того, стало відомо, що Монфіс прилетів зі своєю коханою в Україну, а саме, в Одесу, де народилася Світоліна. Українська спортсменка прилетіла в рідне місто набиратися сил після недавньої поразки на Вімблдоні (24 червня – 14 липня). Нагадаємо, що Еліна поступилася сьомій ракетці світу Сімоні Халеп (румунська тенісистка) з рахунком 1:6, 3:6. Однак Еліна з оптимізмом прокоментувала свою поразку. Тоді Світоліна опублікувала фото на борту приватного літака з келихом вина в руках.

Тепер спортсменка відновлюється під теплим одеським сонцем. На своїй instagram-сторінці Еліна опублікувала цілу серію фото на яхті. Тенісистка влаштувала повноцінну фотосесію. При цьому позує Еліна у закритому чорному купальнику. Пляжний образ довершує візерункова білосніжна накидка.

Окремої уваги заслуговує спортивна і підтягнута фігура Світоліної.

Еліна Світоліна демонструє ідеальні форми (фото: instagram.com/elisvitolina)

А ось в розділі сторіз у Еліни з'явилося пікантне фото з коханим. Світоліна і Монфіс позують разом на яхті. При цьому українська спортсменка лежить спиною до камери, демонструючи апетитні форми. Монфіс захоплено про щось їй розповідає, простягнувши руку вперед.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс на відпочинку в Одесі (фото: instagram.com/elisvitolina)

А ось на новій instagram-сторінці закоханої парочки з'явилося фото, зроблене ще в Києві. Пара позує разом, на тлі бачимо центральну площу Києві.

"Вітання з Києва", - свідчить короткий підпис.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс в Києві (фото: instagram.com/g.e.m.s.life)

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна блиснула стрункими ніжками на "філософському" фото. Шанувальники також прокоментували чутки про розрив відносин Світоліної з Монфісом.

Зазначимо, що до цього Еліна Світоліна вже сяяла своєю розкішною фігурою. При цьому тенісистка з'явилася в абсолютно звичайному повсякденному образі: в закритій блузі і чорних джинсах. Але і тут шанувальники спортсменки побачили "пікантність".