Що за еліксир молодості? 52-річна Ольга Сумська вразила квітучою зовнішністю

Шанувальники Сумської в черговий раз засипали її компліментами
Ольга Сумская уже давно зарекомендовала себя, как одна из самых красивых и "вечно молодых" украинских актрис. 52-летняя Народная артистка Украины достаточно часто приятно удивляет своих поклонников молодостью и цветущим видом. Ольга — настоящий пример для подражания. Артистка неоднократно повторяет, как важно следить за собой даже в молодости, чтобы как можно дольше продлить красоту. "Важно любить себя", — повторяет Сумская, которая ранее показала фото 10-летней давности.
Так, на своей instagram-страничке Ольга поделилась очередным селфи со спектакля в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре. Артистка поблагодарила зрителей за теплый прием, отметив, что они невероятны. Кстати, что на данный момент Народная артистка гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита".
Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
При этом поклонники артистки подчеркнули, что на опубликованном снимке Ольга выглядит просто фантастически красиво.
Напомним, до этого Ольга Сумская показала своего мужа Виталия Борисюка без одежды.
Также Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе" на день всех влюбленных. При этом Ольга Сумская поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году.