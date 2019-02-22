Що за еліксир молодості? 52-річна Ольга Сумська вразила квітучою зовнішністю

Шанувальники Сумської в черговий раз засипали її компліментами

Ольга Сумская уже давно зарекомендовала себя, как одна из самых красивых и "вечно молодых" украинских актрис. 52-летняя Народная артистка Украины достаточно часто приятно удивляет своих поклонников молодостью и цветущим видом. Ольга — настоящий пример для подражания. Артистка неоднократно повторяет, как важно следить за собой даже в молодости, чтобы как можно дольше продлить красоту. "Важно любить себя", — повторяет Сумская, которая ранее показала фото 10-летней давности.

Так, на своей instagram-страничке Ольга поделилась очередным селфи со спектакля в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре. Артистка поблагодарила зрителей за теплый прием, отметив, что они невероятны. Кстати, что на данный момент Народная артистка гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита".

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

При этом поклонники артистки подчеркнули, что на опубликованном снимке Ольга выглядит просто фантастически красиво.

"Шикарна жінка, моя улюблена актриса"

"І Ви неймовірні!"

"Супержінка! Були вчора на виставі в Рівному!"

"Гарнюня!"

"Ви дуже красива"

"Ольга, вы супер красивая"

"С каждым годом вы еще краше"

"Как всегда, неотразима!"

"Сильная женщина!"

"Девочка"

"Наша красавица, самая шикарная и любимая Олечка!"

"Кажется, кто-то балуется эликсиром молодости)"

"Яка божественна краса! Заслiплює очi!"

"Правду говорять: жінка красива, коли щаслива. Це про Вас, Ольга"

Напомним, до этого Ольга Сумская показала своего мужа Виталия Борисюка без одежды.

Также Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе" на день всех влюбленных. При этом Ольга Сумская поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году.