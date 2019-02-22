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Що за еліксир молодості? 52-річна Ольга Сумська вразила квітучою зовнішністю


Шанувальники Сумської в черговий раз засипали її компліментами

Ольга Сумская уже давно зарекомендовала себя, как одна из самых красивых и "вечно молодых" украинских актрис. 52-летняя Народная артистка Украины достаточно часто приятно удивляет своих поклонников молодостью и цветущим видом. Ольга — настоящий пример для подражания. Артистка неоднократно повторяет, как важно следить за собой даже в молодости, чтобы как можно дольше продлить красоту. "Важно любить себя", — повторяет Сумская, которая ранее показала фото 10-летней давности.

Так, на своей instagram-страничке Ольга поделилась очередным селфи со спектакля в Ровенском областном академическом музыкально-драматическом театре. Артистка поблагодарила зрителей за теплый прием, отметив, что они невероятны. Кстати, что на данный момент Народная артистка гастролирует со спектаклем "Мастер и Маргарита".

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

При этом поклонники артистки подчеркнули, что на опубликованном снимке Ольга выглядит просто фантастически красиво.

  • "Шикарна жінка, моя улюблена актриса"
  • "І Ви неймовірні!"
  • "Супержінка! Були вчора на виставі в Рівному!"
  • "Гарнюня!"
  • "Ви дуже красива"
  • "Ольга, вы супер красивая"
  • "С каждым годом вы еще краше"
  • "Как всегда, неотразима!"
  • "Сильная женщина!"
  • "Девочка"
  • "Наша красавица, самая шикарная и любимая Олечка!"
  • "Кажется, кто-то балуется эликсиром молодости)"
  • "Яка божественна краса! Заслiплює очi!"
  • "Правду говорять: жінка красива, коли щаслива. Це про Вас, Ольга"

Напомним, до этого Ольга Сумская показала своего мужа Виталия Борисюка без одежды

Также Сумская приняла участие в необычном "звездном флешмобе"  на день всех влюбленных. При этом Ольга Сумская поделилась уникальными фото с любимым, сделанными еще в 1991 году

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