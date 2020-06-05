Олена Кравець в трепетному образі постала в новому для себе амплуа

Олена Кравець не боїться експериментів і відкрита до всього нового, особливо, якщо це стосується творчих аспектів. Так, вона взяла участь у проекті Танці з зірками і не тільки старанно репетирувала, але і міняла образи, щоразу дивуючи перевтіленнями, Олена декламує вірші на поетичних вечорах і очолює "Жіночий квартал", причому для своїх молодших колег зуміла стати подругою і порадником. Тепер же актриса вирішила спробувати себе в музичному жанрі. Вона виконала ніжний і чуттєвий дует разом з Сергієм Бабкіним – пісню "Спалах". Артисти презнтовали mood-відео – запис процесу створення пісні, запис "Спалаха" на студії.

Ідея створити творчий експеримент виникла у зірок під час написання пісні. Сергій запропонував Олені поділитися своїм жіночим поглядом і створити окрему партію у пісні. Так, вона стала автором речитативу, а у композиції вони розповіли кожен про свій перший "спалахе" почуттів між двома людьми.

"Спалах" – це моя особиста історія кохання, моє розуміння того, як вона зароджується. Це спалах, яка відбувається один раз в житті. А Лена привнесла жіночий погляд в мою чоловічу історію. І мій підтримала!" – розповів Сергій.

Фото: прес-служба артистів

Олена зізналася, що працювати разом з музикантом було їй в радість, вона назвала цю колаборацію "подарунком долія", але й викликом самій собі.

"Треба було постаратися, не хотілося його розчарувати... Навіть уві сні не могла уявити, що колись мені випаде такий шанс, така удача – попрацювати над створенням пісні разом з людиною, чия творчість і чий талант я ціную багато років. Для мене "спалах" – це спалах, осяяння, іскра, точка відліку, початок створення всього, чого не існувало до цього моменту...Щось дуже важливе, містичне і божественне одночасно", – вважає актриса.

Відео: YouTube/Сергій Бабкін

Раніше Олена Кравець здивувала рокерським образом верхи на байку.