Олена Кравець зізналася, коли останній раз їздила на громадському транспорті та курила

Олена Кравець відзначала 1 січня подвійне свято – Новий рік 2020 й день народження. Актрисі студії «Квартал 95» виповнилося 43 роки! За новою традицією студії в честь свята іменинниця відповідає на кілька запитань про свої «перші» і «останні» рази ...

Перший раз Олена Кравець...

захотіла виступити в драматичній ролі. «Напевно, це було років 10 назад, під час зйомок фільму «Чудо». Це була перша роль в кіно, де моя героїня не була смішною, і мені не потрібно було жартувати в кадрі. Скажу чесно, мені сподобалося виходити зі звичних образів і пробувати щось нове. Із задоволенням би повторила цей досвід».

дозволила дочці пофарбувати волосся. «Маші було років 10-11. Причому вона мене не вмовляла на це, а просто сказала: «Мама, хочу синє волосся». І ми з нею домовилися, але з трьома умовами - що буде фарба, яка змивається, що вона зробить це влітку, і що це буде не вся голова. Домовившись, ми пішли разом в салон. Маша була неймовірно щаслива. А я разом з нею, що пішла їй назустріч».

З донькою Машею

сама зробила з кимось селфі. «Зізнаюся, я часто роблю селфі з людьми, які мені симпатичні, і творчістю яких я захоплююся. Пам'ятаю, пару років назад я була на якомусь заході, де виступала група Brunettes Shoot Blondes. На той момент я вже була прихильницею їх музики, до того ж ці хлопці теж з Кривого Рогу. Думаю, вони були не в меншому шоці, ніж я сама, коли підійшла до них сфотографуватися».

задумалась над поповненням в сім'ї. «Це бажання з'явилося років в 25. Буквально відразу після того, як дізналася, що вже вагітна...».

Вагітна Олена Кравець

побувала на морі. «У два роки. Здається, це було місто Скадовськ».

не прийшла додому ночувати. «Це було в 94-му році. Я пішла на виступ команди КВН «Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит». І після концерту я якимось дивним чином познайомилася з хлопцями та протусовалася з ними до самого ранку. На той момент вони були для мене кумирами, тому я перебувала в якомусь космічному стані невагомості і абсолютно не стежила за часом».

відмовилася від виступу з «Кварталом» через прохання рідних. «Не було такого. Слава Богу, рідні ніколи не вимагали і не вимагають від мене таких жертв і не ставлять мені подібних умов. Сім'я розуміє, що я працюю в колективі, і не маю права підводити своїх колег і друзів».

Олена Кравець в дитинстві і юності

викурила першу цигарку. «Здається, це був четвертий курс інституту. Пам'ятаю, мені відразу не сподобалося, але через те, що це було модним, і в моїй компанії курили всі, я теж стала іноді палити. Але коли завагітняла, у мене цю звичку, як відрізало».

зробила пародію на Юлію Тимошенко. «Це треба хроніку подивитися, тому що не пам'ятаю, який це точно був рік. Думаю, вже в складі студії, а не команди КВК, так що приблизно 2005-й».

дізналася, що Володимир таки йде в президенти. «У минулий Новий рік, коли його звернення показали в ефірі. До цього я, як і багато людей, теж не вірила».

Останній раз Олена Кравець

користувалася громадським транспортом. «У Києві, зізнаюся, давно не користувалася. А ось за кордоном - буває. Коли були в Гельсінкі, їздили на трамваї».

плакала від прочитаної книги. «Пару тижнів назад. Причому не обов'язково, щоб це був саме роман або ціла збірка поезії. Я можу розплакатися і від прочитаного посту в інтернеті або розповіді на якомусь літературному порталі».

ставала на ваги. «Напередодні старту проекту «Танці з зірками». Після фіналу вирішила не зважуватися. А навіщо себе зайвий раз засмучувати?».

ходила на тренування з танців. «Як і обіцяла в фіналі моєї участі в шоу, я продовжую танцювати і ходити на тренування з Максимом. Останнє тренування було якраз напередодні нашого новорічного туру з «Кварталом».

імпровізувала на сцені. «Це була зйомка в травні. У номері «Балет» в «Жіночому Кварталі» я обмовилася і довелося далі імпровізувати».

Олена Кравець з чоловіком Сергієм

пускалася берега. «Ой, хотілося б, звичайно, але вже не згадаю, коли це було в останній раз ... Звичайно ж, коли таке трапляється, на ранок мало що пам'ятаєш. Тому, може, і добре, що не пам'ятаю (сміється).

вечеряла наодинці з чоловіком. «Це було 21-го вересня, в нашу річницю весілля з Сергієм».