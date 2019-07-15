Їла і не поправилася: Леся Нікітюк розповіла про свою італійську "дієту"

Ведуча зізналася, що дуже любить макарони
Після короткого відпочинку в Італії Леся Нікітюк повернулася в Україну, де встигла засвітитися на червоній доріжці 10-го Одеського кінофестивалю. До слова, блискучий наряд телеведучої з відвертим декольте викликав неоднозначну реакцію в мережі. Тим часом вона продовжує іноді показувати моменти, проведені у сонячній Італії.
Зазначимо, що Леся вирушила в Сорренто на весілля своєї подруги і екс-колеги по шоу "Орел і Решка" Регіни Тодоренко. Там вона не тільки розважалася на торжестві, але і насолоджувалася місцевою кухнею. На своїй сторінці в Instagram ведуча показала фото з кафе, на якому вона з апетитом їсть пасту.
За словами Нікітюк, від місцевих макаронів вона зовсім не поправилася.
"Хлопці макарошки??? Хто за??? кажуть від макаронів групи А не набираєш кг!!! Я жерла і не набрала. P. S. Ще на столі стоїть масло в золотий пляшечці, будете в Італії обов'язково знайдіть", - розповіла про свій раціон ведуча.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Багато підписників зізналися, що теж дуже люблять макаронні вироби, та залишили теплі відгуки забавному знімку Лесі.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала яскраве фото серед соняшників. На ефектному кадрі теледіва оголила плечі і зачарувала завзятою посмішкою.
До речі, Леся Нікітюк продемонструвала форми в купальнику без фотошопу та обробок.