Їла і не поправилася: Леся Нікітюк розповіла про свою італійську "дієту"

Після короткого відпочинку в Італії Леся Нікітюк повернулася в Україну, де встигла засвітитися на червоній доріжці 10-го Одеського кінофестивалю. До слова, блискучий наряд телеведучої з відвертим декольте викликав неоднозначну реакцію в мережі. Тим часом вона продовжує іноді показувати моменти, проведені у сонячній Італії.

Зазначимо, що Леся вирушила в Сорренто на весілля своєї подруги і екс-колеги по шоу "Орел і Решка" Регіни Тодоренко. Там вона не тільки розважалася на торжестві, але і насолоджувалася місцевою кухнею. На своїй сторінці в Instagram ведуча показала фото з кафе, на якому вона з апетитом їсть пасту.

За словами Нікітюк, від місцевих макаронів вона зовсім не поправилася.

"Хлопці макарошки??? Хто за??? кажуть від макаронів групи А не набираєш кг!!! Я жерла і не набрала. P. S. Ще на столі стоїть масло в золотий пляшечці, будете в Італії обов'язково знайдіть", - розповіла про свій раціон ведуча.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Багато підписників зізналися, що теж дуже люблять макаронні вироби, та залишили теплі відгуки забавному знімку Лесі.

ви ще не набрали у вазі, постійно бачу вас за їжею на фото

Так на фото Леся , макарони і коньяк. Ну як можна попправиться???

Леся,я вас обажаю ви супер

Спагетті... Мммм...

Приємного апетиту

Ви красуня!))))

Правда.!! Кожен день як перша страва, Але лишень 70 грам

Моя ти кыця... Приємного апетиту

Жерти і не товстіти може тільки відьма. Так що Леся проговорилася

Обожнюю макарони!!!

Можна їсти все тільки про спорт не забувати

Леся Макароновна! Ви найкраща

Як зрозуміти що макарони групи А?

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала яскраве фото серед соняшників. На ефектному кадрі теледіва оголила плечі і зачарувала завзятою посмішкою.

До речі, Леся Нікітюк продемонструвала форми в купальнику без фотошопу та обробок.