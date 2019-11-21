Екзотична квітка: Катя Осадча блищала на балу в яскравому платті і стильному капелюшку

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Знаменитість побувала на дні народження журналу Viva!

Цей тиждень видався у Каті Осадчої як ніколи завантаженим - відбулося відразу кілька гучних заходів, на яких вона працювала в якості ведучої чи була як зоряна гостя. Сама шоувумен навіть назвала її жартома "тижнем вечірніх суконь", адже вона ледве встигала змінювати один розкішний образ на інший. Так, на церемонії вручення премії Best Fashion Awards 2019 теледіва блиснула довгими ніжками і пишним бюстом в корсетній сукні з пікантним розрізом! А ось для Viva! Бал вона обрала вбрання, в якому нагадувала яскраву екзотичну квітку.

На святкуванні дня народження журналу Viva! Катя встигла й поспілкуватись із зірковими колегами, і попрацювати в рамках програми "Світське життя". Для виходу в світ вона вибрала вечірню сукню кольору морської хвилі з багатошарової спідницею і рюшами, а також оголеними плечима. Ефектний лук доповнювали незвичайний рожевий капелюшок у вигляді квітки і золотисті босоніжки на підборах.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Осадча поділилася атмосферними знімками, на яких позує, грайливо присівши на сходи, а також біля колоритної стіни.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Тиждень вечірніх суконь, продовження", - прокоментувала кадри ведуча.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Думки користувачів мережі дещо розділилися - більшість залишили компліменти образу Каті, проте знайшлися й такі, які вважали плаття невдалим.

Тиждень гарних капелюшків

Катя, Вам личать такі сукні.

Виглядаєте як випускниця

А взуття чудове!

Катю, Ви дууууже гарна жінка, але ця сукня Вам не пасує!

Красуня

Вибачте, виглядає як штори! Мені дуже подобається Катя, але за цим платтям не видно гарну фігуру!

Красиво, казково

Дуже гарний колір сукні

Ви просто неймовірно розумна та красива жінка!!!!!!!

Ця особливо красива

Кері Бредшоу)

Ви шикарні Любимо вас

Катя, як завжди шикарна!

Як завжди, вау

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Раніше Осадча з екстремальним декольте зачарувала появою з Горбуновим на Танцях з зірками 2019.