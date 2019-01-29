З екстремальним декольте і в микрошортах: Ані Лорак показала зухвалий образ

Співачка показала відверте фото в нескромном вбранні

Популярная певица Ани Лорак, которая недавно похвасталась черно-белой стильной фотосессией, во время которой показала свой стальной пресс, вновь заинтриговала поклонников новым откровенным снимком. Фото она опубликовала в Instagram-"историях".

Каролина позирует в белой блузке с длинным рукавом и распущенными завязками, которая идеально подчеркнула и открыла взору фанов ее изящные ключицы и линию декольте, сделав акцент на пышной груди. Микрошорты с высокой посадкой подчеркнули стройную талию артистки. Сама звезда кокетливо смотрит вниз, а в ее соблазнительном макияже акцент сделан на глаза, выделенные широкими стрелками.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Ранее LITE опубликовал сказочную историю любви украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, переросшая в брак и, казалось бы, счастливый семейный союз. Правда, после девяти лет совместной жизни артистка и ресторатор решили развестись, а слушание дела о расторжении брака назначено на 31 января 2019 года.

Перед стартом тура со своим грандиозным шоу "Дива" Ани Лорак успела отдохнуть в Майами в компании российских коллег и друзей. Туда же прилетел и Мурат, который с удовольствием делился фото с дочерью Софией и не публиковал личных снимков со звездной женой.

Видео: РБК-Украина