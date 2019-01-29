З екстремальним декольте і в микрошортах: Ані Лорак показала зухвалий образ

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка показала відверте фото в нескромном вбранні

Популярна співачка Ані Лорак, яка нещодавно похвалилася чорно-білою стильною фотосесією, під час якої показала свій сталевий прес, знову заінтригувала прихильників відвертим знімком. Вона опублікувала фото в Instagram-"історіях".

Кароліна позує в білій блузці з довгим рукавом і розпущеним зав'язками, яка ідеально підкреслила і відкрила погляду фанів її витончені ключиці і лінію декольте, зробивши акцент на пишному бюсті. Мікрошорти з високою посадкою підкреслили струнку талію артистки. Сама зірка кокетливо дивиться вниз, а в її спокусливому макіяжі акцент зроблений на очі, виділені широкими стрілками.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Раніше LITE опублікував казкову історію кохання української співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, що переросла в шлюб і, здавалося б, щасливий сімейний союз. Правда, після дев'яти років спільного життя артистка і ресторатор вирішили розлучитися, а слухання справи про розірвання шлюбу призначено на 31 січня 2019 року.

Перед стартом туру зі своїм грандіозним шоу "Діва" Ані Лорак встигла відпочити в Майамі в компанії російських колег і друзів. Туди ж прилетів і Мурат, який із задоволенням ділився фото з дочкою Софією і не публікував особистих знімків із зірковою дружиною.

Відео: РБК-Україна