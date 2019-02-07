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Екстремальне декольте і бахрома: Хайді Клум оголила розкішні груди на amfAR Gala


Супермодель з'явилася на публіці в розкішній сукні відтінку металік

Супермодель Хайди Клум, которая получила предложение руки и сердца от своего молодого бойфренда, музыканта Тома Каулитца, появилась на званом ужине amfAR Gala в Нью-Йорке в откровенном вечернем наряде, максимально оголившем ее пышную грудь. Соотвествующие фото можно увидеть на странице мероприятия в Instagram, а также в паблике самой манекенщицы.

Для выхода в свет 45-летняя знаменитость выбрала платье цвета металлик от Paolo Sebastian с экстремальным декольте и бахромой,  благодаря которой гости могли лицезреть стройные ножки звезды.

Фото: Хайди Клум (instagram.com/amfar)

Фото: Хайди Клум (instagram.com/paolo_sebastian)

В качестве аксессуаров Хайди предпочла утонченную золотую цепочку с едва заметной подвеской и пару колец. Естественный нюдовый макияж и укладка с элементами легкой нарочитой небрежности довершили ее торжественный образ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Также на гала-ужине можно было увидеть голливудскую звезду с украинскими корнями Милу Йовович. Она красовалась в золотом блестящем платье в пол. Ярко-красная помада сделала акцент на губы, а крупные серьги с брюзовыми массивными вставками стали ярким акцентом ее образа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от amfAR (@amfar)

Ранее Хайди Клум показала горячий постельный снимок со своим женихом, немецким музыкантом, участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара счастлива, невзирая на внушительную разницу в возрасте, и не скрывает своих чувств на публике. В знак серьезности намерений артист сделал супермодели предложение на католическое Рождество.

К слову, Хайди Клум умеет превратить каждый выход в свет в модную сенсацию. Так, на премии Золотой глобус 2019 она появилась в пышном платье с прозрачным корсетным лифом от Monique Lhuillier.

Видео: РБК-Украина

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