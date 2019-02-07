Екстремальне декольте і бахрома: Хайді Клум оголила розкішні груди на amfAR Gala

Супермодель з'явилася на публіці в розкішній сукні відтінку металік

Супермодель Хайди Клум, которая получила предложение руки и сердца от своего молодого бойфренда, музыканта Тома Каулитца, появилась на званом ужине amfAR Gala в Нью-Йорке в откровенном вечернем наряде, максимально оголившем ее пышную грудь. Соотвествующие фото можно увидеть на странице мероприятия в Instagram, а также в паблике самой манекенщицы.

Для выхода в свет 45-летняя знаменитость выбрала платье цвета металлик от Paolo Sebastian с экстремальным декольте и бахромой, благодаря которой гости могли лицезреть стройные ножки звезды.

Фото: Хайди Клум (instagram.com/amfar)

Фото: Хайди Клум (instagram.com/paolo_sebastian)

В качестве аксессуаров Хайди предпочла утонченную золотую цепочку с едва заметной подвеской и пару колец. Естественный нюдовый макияж и укладка с элементами легкой нарочитой небрежности довершили ее торжественный образ.

Также на гала-ужине можно было увидеть голливудскую звезду с украинскими корнями Милу Йовович. Она красовалась в золотом блестящем платье в пол. Ярко-красная помада сделала акцент на губы, а крупные серьги с брюзовыми массивными вставками стали ярким акцентом ее образа.

Ранее Хайди Клум показала горячий постельный снимок со своим женихом, немецким музыкантом, участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Пара счастлива, невзирая на внушительную разницу в возрасте, и не скрывает своих чувств на публике. В знак серьезности намерений артист сделал супермодели предложение на католическое Рождество.

К слову, Хайди Клум умеет превратить каждый выход в свет в модную сенсацию. Так, на премии Золотой глобус 2019 она появилась в пышном платье с прозрачным корсетным лифом от Monique Lhuillier.

Видео: РБК-Украина