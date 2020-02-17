Екстремально схудла Адель знатно повеселилася на весіллі друзів (відео)

Адель, схоже, вирішила почати більш активно радувати шанувальників своїми виходами. Після заяви про творчу перерву в минулому році і закінчення шлюборозлучного процесу з бізнесменом Саймоном Конеккі в 2019 році, Адель вирішила взяти собі тривалу перерву від світських вечірок. Довгий час про співачку нічого не було чутно і "видно". Поки в січні 2020 року в мережі з'явилися знімки виконавиці, зроблені під час відпочинку на Карибах. Тоді на фото співачку було просто не впізнати! Фанати Адель були вражені тим, наскільки радикально змінилася суперзірка. Як з'ясувалося пізніше, співачка схудла на 45 кілограмів! І це трохи більше, ніж за півроку.

Однак і після такого досягнення виконавиця на публіці з'являвся вкрай рідко. А якщо й з'являлася, то в буквальному сенсі уникала фотографів. Або ж просила їх не знімати. Минулого тижня папарацці таки вдалося зняти знаменитість під час пробіжки. Тоді шанувальники змогли розглянути фігуру схудлої Адель в облягаючому спортивному костюмі.

Відео: instagram.com/adelesp

А на днях "в руки" фанів потрапили ще більш цікаві кадри. Як з'ясувалося, на вихідних Адель знатно повеселилася на весіллі друзів у Лондоні. Незважаючи на "творчий бан" співачка в подарунок виконала кілька своїх знакових хітів, що супроводжувалося захопленими оплесками присутніх гостей. При цьому прихильники наголосили, що незважаючи на настільки радикальне схуднення, потужний вокал співачки залишився при ній. Ось, що значить справжній талант!

Відео: instagram.com/adelesp

Окремої уваги заслуговує яскравий образ виконавиці. Для весільної вечірки Адель вибрала ефектний аутфіт, який вигідно підкреслив її стрункі форми. Співачка одягла облягаючу футболку ніжного кремового відтінку, заправивши її в пишну спідницю довжини міді, прикрашену великим флористичним принтом. Спідниця відмінно виділила талію співачки. Раніше виконавицю частіше можна було зустріти в мішкуватому одязі. Нарешті у неї з'явилась можливість демонструвати і талію.

Скріншоти постів: instagram.com/adelesp

Цікаво, що пісні Адель співала босоніж. Однак в мережі з'явилися знімки від всюдисущих папараці, на яких можна більш детально розглянути вечірній образ виконавиці. На ніжках красувалися нюдові туфлі на шпильці. Довершували аутфіт масивні браслети і сережки, а також маленька біла шкіряна сумочка.

При цьому одне залишається незмінним - навіть після схуднення Адель не любить, коли її фотографують.