В екстра-міні і з сережкою в носі: Каменських в обіймах Потапа здивувала новим іміджем

Потап і Настя Каменських насолоджуються райським відпочинком в Мексиці. Пара обрала для зимової відпустки Канкун, де вже не раз бувала – цей напрямок явно артистам по душі. Тим більше співачка активно підкорює литноамериканский ринок і в минулому році влаштувала промо-тур по Мексиці, поєднавши відпочинок і роботу. Різдво артисти зустріли не біля ялинки, а серед пальм та екзотичних рослин на березі океану. Потап опублікував в Instagram фото в обнімку з коханою дружиною і привітав прихильників із світлим святом.

До речі, Настя вирішила змінити імідж і додати нові елементи у свій звичний образ. Шанувальники помітили кільце-сережку в носі у співачки. Вона вбралася в ультракоротку міні сукню кольору хакі, а талію підкреслила поясом. Потап обрав класичну білу футболку, зручні та стильні сірі шорти і червону бейсболку.

"З Різдвом! З Різдвом! Feliz Navidad! Merry Christmas", - написав він привітання на різних мовах.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники почали вітати пару у відповідь, а також робити компліменти закоханим і окремо – зухвалому і ефектного образу Насті.

Настюша, така красива!

Настуня кайфова

Завидна парочка

Красива пара... Зі святом вас

Красиві

Класні

Ви супер пара

Які ви класнючі. Ви самі найкращі!

Ви круті

Скріншот коментарів

Співачка вирішила дати шанувальникам можливість вивчити свій лук в деталях. Вона показала в "сторіз" колаж з чорно-білих фото, на якому можна побачити її сережки з хрестами і чокер на шиї.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських похвалилася чуттєвим фотосетом в халаті з прозорими вставками і розбурхала шанувальників пікантними фото.