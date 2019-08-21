Екстремальні канікули: на Катерину Кухар в США мало не напав хижак

Другий рік поспіль свої літні канікули українські прем'єри балету Олександр Стоянов і Катерина Кухар проводять в США. В цьому році вони півтора місяця відпочивали з чотирирічною донечкою Настусею, і разом з нею відвідали найщасливіше місце на Землі.

За цей час вони встигли дуже багато: виконали мрію і подивилися грандіозне світове водне шоу "О" цирку Du Soleil, спеціально для цього шоу було створено басейн глибиною в 5 поверхів. А також побували у місті гріхів – Лас-Вегасі, де перевірили удачу в казино.

"Добре, що до Вегаса був Беверлі-Хіллз з його скупченням розкоші на Родео Драйв, після якого програвати було вже майже нічого. Правда, чесно кажучи, у віці 10 років у мене був випадок пов'язаний з азартними іграми, який назавжди відбив бажання цим займатися. Я програв за 1 годину всі важко зароблені і заощаджені гроші, які збирав більше року...", - поділився Олександр Стоянов.

Фото: Катерина Кухар з сім'єю на відпочинку в США (прес-служба балерини)

Також в Лас-Вегасі артисти насолодилися виставкою видатного американського скульптора Річарда Макдональдса - за словами Катерини, на його балерин у скульптурі можна дивитися нескінченно. Артисти побували в пустелі, в заповіднику Red Rock, прокотилися в Лос-Анджелесі за скляною гірці з 73-поверхового хмарочоса Sky Space і традиційно відвідали з дитиною Disneyland.

Фото: Катерина Кухар з сім'єю на відпочинку в США (прес-служба балерини)

Але головний екстрим, якого зовсім не чекала Кухар, стався з нею в день, коли вона засмагала. На балерину дивом не напав досить небезпечний хижий звір.

"Під кінець моєї подорожі по Америці за мною в лісі полювала дика рись з лісів Іссакуа. Справа в тому, що поруч з місцем, де ми проживали, через дорогу, перебував зоопарк. Нам це дуже подобалося, коли по нашій дільниці вранці ми зустрічали козуль, вони зовсім не бояться людей, Саша навіть пробував їх ловити. Але було дуже страшно зустрітися з риссю. Зараз згадую і мурашки по шкірі. Я в самоті приймала сонячні ванни, нічого не віщувало біди... мене врятувало лише те, що рись наступила на сухий листок. Це змусило мене обернутися. Коли я схопилася і побачила її очі, я зрозуміла, що вона мене злегка недооцінила. Вона явно очікувала більш легку і дрібну здобич. Мені пощастило, що рись була невелика. Якщо б я не повернулася, то з великою ймовірністю вона вчепилася б мені в шию. І в цьому випадку не було б більше найвимогливішого судді "Танців з зірками", - розповіла Катерина.

Фото: Катерина Кухар з сім'єю на відпочинку в США (прес-служба балерини)

Нагадаємо, що вже 25 серпня Катерина Кухар знову сяде в крісло суддів у проекті Танці з зірками 2019.

Фото: Катерина Кухар з сім'єю на відпочинку в США (прес-служба балерини)

Раніше Катерина Кухар зачарувала мережу фото в купальнику на пляжі Малібу, похвалившись витонченою фігурою.

Варто відзначити, що Катерина вміє здивувати своїх фоловерів барвистими фото з подорожей. Так, вона зачарувала підписників строкатими ангельськими крилами на вершині хмарочоса в США.