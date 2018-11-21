ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Екс-наречений Періс Хілтон вимагає повернути обручку

Lite » Зірки 21.11.2018 - 22:15
Екс-наречений Періс Хілтон вимагає повернути обручку
Фото: Періс Хілтон і Кріс Зілка (twitter.com/bustle)

Кріс Зілка на заручини подарував каблучку вартістю два мільйони доларів

Колишній наречений Періс Хілтон, з яким світська левиця розірвала заручини на початку листопада, вимагає повернути подаровану обручку, яка коштує $2 мільйони. Про це пише видання TMZ.

32-річний актор і модель Кріс Зілка, у якого українські корені, зажадав від колишної коханої, щоб вона повернула обручку, яку він їй подарував під час того, як зробив пропозицію на гірськолижному курорті в Аспені.

Ювелірний виріб обійшлося Крісу Зилке в дуже велику суму грошей. Воно інкрустовано 20-каратним діамантів та його вартість склала $2 мільйони.

Повідомляється, що закон на боці екс-нареченого Хілтон, так як за законом штату Каліфорнія, якщо пара розриває заручини, то наречена повинна повернути кільце нареченого.

Також відомо, перстень виготовив ювелір, хороший знайомий Періс Хілтон, який спеціально для Кріса Зилки зробив суттєву знижку.

Також західні ЗМІ не виключають, що Періс Хілтон приймала участь в оплаті обручки, так як початківець-актор не міг би собі дозволити таке дорогий ювелірний виріб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Періс Хілтон розірвала заручини зі своїм нареченим.

За словами інформаторів, Хілтон і Зілка найближчим часом сконцентруються на роботі. Періс займеться своїм брендом, а Кріс повернеться до зйомок, тобто обидва не поспішають шукати заміну один одному й хочуть відволіктися від особистого життя.

А також ми розповідали про те, що Періс Хілтон показала фото з України, яку вона відвідала разом зі своїм колишнім нареченим Крісом Зилкою.

Відео: РБК-Україна

Новини України актерсветская жизньрасставание
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся