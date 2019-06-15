Екс-дружина Потапа зворушил його трепетним ставленням до сина

Відомий продюсер, репер, а тепер ще й щасливий чоловік співачки Насті Каменських, Потап може похвалитися тим, що зберіг з колишньою дружиною і діловим партнером Іриною Горовою відмінні дружні теплі стосунки. Екс-пара виховує спільного сина Андрія Потапенко, а їх розлучення ніяк не позначилася на дитині, адже батьки виявилися настільки мудрими, що змогли чудово порозумітися і залишитися близькими людьми не тільки для хлопчика, але і один для одного. Ірина навіть прийшла на весілля Потапа і Насті Каменських, причому не одна, а зі своїм коханим. Привітати продюсера тоді приїхала і його прийомна дочка Наталія Горова, адже з вітчимом у неї також склалися довірливі стосунки. Зайвим підтвердженням того, що між батьком і дітьми панує любов, гармонія і взаєморозуміння стало коротке відео екс-дружини репера, яким вона поділилася в сторіз Instagram.

Ірина опублікувала зворушливі кадри зустрічі батька з сином, на якому Олексій (справжнє ім'я Потапа) тепло обіймає хлопчика, а його очі при цьому світяться від радості.

Потап сидів в одному з популярних столичних закладів, коли до нього підійшов Андрій. Він міцно обняв хлопця, поцілував і погладив його по спині. Син репера відповів батькові взаємністю – видно було, як вони скучили один за одним.

Фото: Потап з сином (instagram.com/gorovaya_irina)

Потім Андрій десь роздобув яскраву кепку і одягнув на голову батькові. Сімейна сцена настільки зворушила Ірину, що вона вирішила зняти її на камеру, а Потап навіть не протестував, дивлячись прямо в об'єктив.

Фото: Потап з сином (instagram.com/gorovaya_irina)

Раніше Потап розповів, як підготував сина Андрія до новини про своє весілля з коханою жінкою Настею Каменських.

До слова, Потап показав свій літній релакс в басейні заміського будинку, таким чином відповівши Насті Каменських, яка опублікувала пікантне відео свого запливу на матраці топлес.