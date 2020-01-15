Екс-дружина Джонні Деппа була помічена за жарким поцілунком з онкохворою жінкою

33-річна актриса Ембер Херд вже давно не приховує свою бісексуальність. Скандальна красуня і экс-дружина "пірата" Джонні Деппа те й дідл потрапляє в об'єктиви папараці то з чоловіками, то з жінками. Актриса вибирає вільну любов! А ось новина про її новий роман швидко облетіла світові таблоїди через одну несподівану деталь.

Так, днями Ембер була помічена на вулицях Лос-Анджелеса з невідомою жінкою. При цьому дівчата не приховували почуттів одна до одної, романтично прогулювалися за руки і цілувалися. Палкі поцілунки закоханих блискавично стали "надбанням громадськості".

До речі, на опублікованих в мережі кадрах Ембер Херд стоїть з гіпсом на лівій нозі. Але поки невідомо, що ж сталося з актрисою.

Ембер Херд і Б'янка Буті (скріншоти: instagram.com/celebs_in_touch)

Як з'ясувалося, та сама "незнайомка" - 38-річна американський кінооператор Б'янка Буті. Журналістам не склало праці дізнатися більше про нову кохану 33-річної актриси.

Ембер Херд і Б'янка Бути (скріншоти: instagram.com/celebs_in_touch)

Виявляється, в 2015 році Б'янка Буті перенесла серйозну операцію з видалення раку молочної залози. Але в минулому році у неї трапився рецидив - хвороба повернулася. Б'янка та її друзі збирають гроші на нову операцію і дороге лікування. Тим часом сама кінооператор знімає відео і розповідає в соцмережах про свою боротьбу з онкозахворюванням.

Кінооператор Б'янка Буті (фото: instagram.com/buttibeatsit)

Зазначимо, що Ембер Херд - улюблена зірка американських таблоїдів, за особистим життяя якої пильно стежать. Особливо з моменту розлучення красуні з Джонні Деппом, що сталося в 2017 року. Роман запам'ятався скандалом. Адже ще досі між екс-подружжям триває судова тяганина. Нагадаємо, що ініціатором судового позову є саме Депп, який звинувачує свою екс-дружину в зіпсованій репутації! За словами зірки "Піратів Карибського моря", протягом усього їхнього шлюбу Херд постійно зраджувала йому і з чоловіками, і з жінками.

Ембер також не залишилася осторонь і подала на Деппа зустрічний позов. Актриса звинувачує колишнього чоловіка у фізичному насильстві. За її словами, Джонні бив кохану під впливом наркотиків і алкоголю. І до речі, Ембер вдалося відсудити у Деппа 7 млн доларів за заподіяну шкоду.

Після розлучення Ембер встигла змінити кілька коханих. Серед яких був також мільярдер, засновник компанії Tesla Ілон Маск. Незабаром пара розлучилася. Однак у своїх інтерв'ю Маск не приховував - він довгий час дуже сумував за Ембер. І навіть був на грані депресії.

Нагадаємо, що на даний момент Ілону нудьгувати не доводиться. У 2018 році під час нью-йоркського Met Gala Маск вперше вийшов у світ зі своєю новою коханою - 31-річною співачкою Клер Буше, яка виступає під псевдонімом Граймс (Grimes). На початку цього року Клер повідомила про вагітність.