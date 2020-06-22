Екс-"ВІА Гра" показала незвідану красу України в яскравому відео

Анастасія Кожевникова (фото надане співачкою)

Анастасія Кожевникова порадувала фанатів своєю новою відеороботою "Мотылек"

Анастасія Кожевникова пережила депресію і випустила нову пісню "Мотылек". Разом з треком відбувся і реліз атмосферного кліпу, який був знятий в мальовничих місцях України. Не обійшлося і без відвертого зізнання.

Пустельне узбережжя і водна гладь Чорного моря, дикий острів "на краю світу" Тендрівська коса, Херсонські гори або український Гранд-каньйон, обривисті скелі - всю цю краси можна побачити в новій відеороботі Кожевникової. Пейзажі у відео не поступаються паттернам Ісландії, хоча всі кадри були зняті в Україні. В широті цього величезного "світу", в серці природних просторів танцює чуттєва дівчина-метелик - сама співачка.

Алегоричний образ у кліпі був обраний дівчиною неспроста - нову сольну роботу Анастасія присвятила всім, кого турбують невиправдані очікування і докори сумління. Ще зовсім недавно, до початку сольної кар'єри артистка сама пережила подібне.

"Я поринала в депресивні стани, в якісь моменти здавалося, що нічого не можна змінити, мене з'їдало почуття провини і занижена самооцінка. В якийсь момент я зрозуміла, що так далі не можна і треба себе рятувати. Потрібно дбайливо зберігати своє нутро - "метелик", в самому таємний, затишному місці, щоб ніхто ззовні не зміг зачепити", - відверто розповіла співачка.

Анастасія Кожевникова випустила кліп ""Мотылек"

Співачка зізналася, що депресії наздогнали її вже в перший рік участі в групі "ВІА Гра", і знадобилося багато часу, щоб з ними впоратися.

“Бути вірною собі - головна протиотрута всіх зол. Навіть крах мрії і нереалізованість не можуть цьому перешкодити. Не варто заганяти себе в кут, сміливо "танцюй" адже будь-яка проблема вирішувана. Я зрозуміла це, і дарую цю пісню всім вразливим серцям - кожному на цій планеті. Танцюйте, любіть, розправляйте крила, летіть на світло!" - закликала Настя.

Анастасія Кожевникова (фото надане співачкою)

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Автор: Марія Бойко