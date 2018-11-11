Екс-учасниця "Танців з зірками" зробила несподівану заяву

DJ NANA. Фото: instagram.com/anastasia_domination

Dj NANA захотіла на концерт до знаменитого українського артиста

Колишня учасниця шоу "Танці з зірками" Dj NANA (Анастасія Кумейко) поділилася на своїй сторінці в Instagram постом, в якому заявила, що хоче піти на концерт Валерія Меладзе.

У свойому запису артистка згадала і знамениту пісню "Сто шагов назад", яку Валерій співав разом з учасницями групи "ВІА Гра".

"Хочу піти на концерт Валерія Меладзе, щоб зробити сто кроків назад..." - написала в мережі Анастасія і супроводила свій пост спокусливим фото.

На знімку артистка позує вся в чорному: боді, що підкреслює фігуру, і повітряному халаті.

Скріншот: instagram.com/anastasia_domination

Фоловери Кумейко швидко прокоментували, що зірці терміново пора виконувати своє бажання: "Якщо хочеш іти, іди...".

Один з блогерів пожартував: "Потім на концерті "Руки Вверх" опинитеся".

Відзначимо, що не так давно Dj NANA викладала ще більш відверте фото з цієї серії.

Фото: instagram.com/anastasia_domination

Нагадаємо, раніше Dj NANA заявила, що завжди звертала увагу на "поганих хлопців" в школі.

Dj NANA розповіла, як поборола комплекси.

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