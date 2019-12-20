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Екс-учасник Танців з зірками 2019 Даніель Салем знявся в кліпі Артема Пивоварова

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.12.2019 - 15:55
Екс-учасник Танців з зірками 2019 Даніель Салем знявся в кліпі Артема Пивоварова
Даніель Салем (фото: прес-служба актора)

Салем також поділився зворушливою сімейно традицією

Відомий телеведучий, актор, експерт у проекті «Одруження наосліп» на «1+1» і екс-учасник шоу Танці з зірками 2019 Даніель Салем знявся в новому кліпі Артема Пивоварова. Зйомки проходили в Одесі на березі моря в один із самих холодних осінніх днів.

«Коли мені Артем запропонував знятися в кліпі до пісні «Дом» і розповів ідею, я не роздумуючи погодився. Це дуже сильна історія, яка знайде відгук у кожного. Мій герой шукає дорогу до сім'ї після довгих років. Я добре знаю, що таке туга по дому і як важко бути далеко від сім'ї. Сама довга розлука з рідними у мене була довгою в 3 місяці, тоді я був на зйомках телепроекту в Таїланді».

Екс-учасник Танців з зірками 2019 Даніель Салем знявся в кліпі Артема Пивоварова

Також телеведучий розповів, що кожен раз, коли повертається зі зйомок в Києві в рідну Одесу, то першим ділом готує для своєї родини смачний сніданок: «Я дуже люблю готувати і коли я вдома, то обов'язково роблю на сніданок пишний омлет з сиром і соусом гуакомоле. Моя донька його просто обожнює».

Артем Пивоваров - Дом

Нагадаємо, раніше alyona alyona і JAMALA вразили спільною роботою - піснею "Забирай".

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