Екс-дружина Остапчука розповіла, як проводить вечори на карантині

Екс-дружина ведучого Володимира Остапчука Олена Войченко виховує двох дітей і присвячує їм весь свій вільний час. Про те, як проводить вечори на карантині, вона розповіла в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Олена Войченко приділяє багато уваги спілкуванню зі своїми дітьми.

«Звичайно, є ритуали на ніч з донькою, - сказала Олена Войченко. - Це читання книги, молитва. І у нас є певні слова, які ми говоримо один одному щовечора: «добраніч», як любимо одна одну. А з молодшим все набагато простіше. У нас водні процедури, потім короткий віршик. Обов'язково треба проїхатися на автомобілі по ліжку, по перилах. А після треба взяти і поносити його на руках».

Незважаючи на постійні клопоти, Олена не забуває про себе. Екс-дружина відомого телеведучого постійно доглядає за собою і знає, що потрібно її шкірі.

«Я дуже люблю маски, - зізналася Олена. - У мене є кілька нічних масок. І я часто дозволяю собі спати, наносячи їх, а потім прокидатися, забувши зняти».

Нагадаємо, раніше екс-дружина Володимира Остапчука розповіла, як Євробачення змінило її шлюб.

Виявилося, що проблеми в сім'ї шоумена почалися після несподівано звалилася популярності на Євробаченні в 2017 році, після якого він прокинувся знаменитим.

«Євробачення розділило наші відносини на до і після, – сказала Олена Войченко на каналі «Україна». – Були моменти, коли і цей конкурс, і популярність, і успішність, пов'язана з ним, вплинули на Володимира. І як результат – на наші відносини. Це подія дійсно змінило їх».