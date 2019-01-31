Екс-чоловік Ані Лорак після розлучення залишив таємниче послання

Мурта Налчаджіоглу поміркував про відданість у відносинах

Бывший муж поп-дивы Ани Лорак, рестортор Мурат Налчаджиоглу, с которым певица в четверг, 31 января официально развелась в одном из районных судов Киева, после новости о расторжении брака оставил в Instagram загадочное послание, об адресате которого можно только догадываться.

Так, бизнесмен опубликовал картинку с цитатой о дружбе и проверке отношений жизненными обстоятельствами.

"Фальшивый друг похож на тень – он с вами только в ясный день", - гласила надпись, к которой Мурат добавил многозначительно поднятый вверх палец-смайл, подчеркивающий важность сказанного.

Скриншот фото (instagram.com/muratnalca)

Примечательно, что заседание о расторжении брака длилось около 15 минут, и суд быстро принял решение, причем без присутствия Каролины и ее теперь уже бывшего супруга. А вот вопрос опеки над дочерью пары, похоже, остается открытым, ведь на него секретарь, огласившая публично решение судьи, отвечать не стала.

Поклонники Ани Лорак думали, что угроза, нависшая над браком их любимицы, миновала, когда она отдыхала с дочерью в Майами, куда спешно прилетел и Мурат. Он охотно делился снимками 7-летней Софии с подписчикамии многие заметили, что они заечатлены в тех же локациях, где фотографируется и сама Каролина, сделав ошибочный вывод, что пара, наконец, смогла преодолеть кризис в отношениях.

Ранее LITE опубликовал подборку самых романтичных фотографий Ани Лорак и Мурата Налчаджиолгу, на которых пара еще выглядит счастливой и ничего не омрачает их безоблачные отношения.

Видео: РБК-Украина