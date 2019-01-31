Екс-чоловік Ані Лорак після розлучення залишив таємниче послання

Ані Лорак з екс-чоловіком (фото: instagram.com/anilorak)

Мурта Налчаджіоглу поміркував про відданість у відносинах

Колишній чоловік поп-діви Ані Лорак, рестортор Мурат, з яким співачка в четвер, 31 січня офіційно розлучилася в одному з районних судів Києва, після новини про розірвання шлюбу залишив в Instagram загадкове послання, про адресата якого можна тільки здогадуватися.

Так, бізнесмен опублікував картинку з цитатою про дружбу і перевірку відносин життєвими обставинами.

"Фальшивий друг схожий на тінь – він з вами тільки в ясний день", - свідчив напис, до якого Мурат додав багатозначно піднятий вгору палець-смайл, що підкреслює важливість сказаного.

Скріншот фото (instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, що засідання про розірвання шлюбу тривало близько 15 хвилин, і суд швидко прийняв рішення, причому без присутності Кароліни і її тепер уже колишнього чоловіка. А ось питання опіки над дочкою пари, схоже, залишається відкритим, адже на нього секретар, що публічно оголосила рішення судді, відповідати не стала.

Шанувальники Ані Лорак думали, що загроза, яка нависла над шлюбом їх улюблениці, минула, коли вона відпочивала з донькою в Майамі, куди спішно прилетів і Мурат. Він охоче ділився знімками 7-річної Софії з підписниками і багато з них помітили, що зроблені вони в тих же локаціях, де фотографується і сама Кароліна, зробивши хибний висновок, що пара, нарешті, змогла подолати кризу у відносинах.

Раніше LITE опублікував добірку найромантичніших фотографій Ані Лорак і Мурата Налчаджиолгу, на яких ще пара виглядає щасливою і нічого не затьмарює їх безхмарні відносини.

Відео: РБК-Україна