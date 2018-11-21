Екс-лідер "Агати Крісті" назвав несподівану причину розпаду групи

Фото: група "Агата Крісті" (facebook.com/agatakristi official 2)

Гліб Самойлов вперше розповів про причини розпаду колективу

Один із засновників знаменитої російської рок-групи "Агата Крісті" Гліб Самойлов вперше розповів, чому колектив розпався. За його словами, група припинила своє існування із-за дівчини. Про це музикант і автор більшості композицій колективу повідомив в інтерв'ю НСН.

"Ми з Вадимом полюбили одну дівчину. Інші подробиці нехай залишаться за кадром. Оскільки ми обидва одружені, ми з Вадимом приховували все це довгий час. Це реальна правда, саме вона і призвела до розпаду "Агати Крісті", - розповів Гліб Самойлов.

Також музикант зазначив, що після утворення колективу мав деякі утиски з боку інших учасників "Агати Крісті".

"Емоційно я не дуже комфортно почував себе спочатку в групі "Агата Крісті", мене всі гнобили. Вадик поменше, вдома ми теж не жили разом. А от Саша і Петя відривалися на мені за повною схемою. "Малий, молодий прийшов", — розповів Гліб Самойлов.

Фото: Гліб Самойлов (instagram.com/gleb_samoylove)

Нагадаємо, в 2016 році між учасниками групи виник конфлікт. Гліб Самойлов звернувся до московскього управління Слідчого комітету із заявою про порушення кримінальної справи проти свого брата Вадима за статтею "Порушення авторських і суміжних прав".

Російська рок-група "Агата Крісті" відіграла прощальний концерт на музичному фестивалі "Нашествие 2010". Гліб Самойлов відомий зараз як лідер рок-групи The Matrixx.

Зазначимо, що СБУ заборонила вїзд в Україну одному з засновників рок-групи "Агата Крісті" Вадиму Самойлову.

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Відео: РБК-Україна