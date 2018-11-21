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Екс-"Холостяк" вперше вийшов у світ з вагітною дружиною

Lite » Зірки 21.11.2018 - 14:03
Екс-"Холостяк" вперше вийшов у світ з вагітною дружиною
Фото: Дмитро Черкасов з дружиною (instagram.com/dmitriy_cherkasov)

Пара очікує появи на світ сина

Учасник сьомого сезону популярного українського шоу "Холостяк", спортсмен Дмитро Черкасов, який несподівано для багатьох одружився 22 вересня, вперше вийшов у світ з дружиною Олександрою.

Дмитро з'явився з вагітною дружиною на балу журналу Viva! і став об'єктом пильної уваги журналістів і гостей. Спільним знімком з парою поділилася телеведуча Катя Осадча в Instagram-акаунті "Світського життя".

Екс-&quot;Холостяк&quot; вперше вийшов у світ з вагітною дружиною

Фото: Дмитро Черкасов з дружиною (instagram.com/svitsketv)

Дружина 31-річного плавця у довгій сріблястій сукні продемонструвала кругленький животик. Черкасов вибрав для виходу в світ темно-сині штани і стильний піджак.

Стать дитини пара вже не приховує – у Дмитра Черкасова та його дружини Олександри народиться хлопчик, якого планують назвати Марком.

Екс-&quot;Холостяк&quot; вперше вийшов у світ з вагітною дружиною

Фото: Дмитро Черкасов з дружиною (viva.ua)

Відомо, що Олександра також виховує старшого сина Тимофія від попередніх стосунків.

Нагадаємо, телеканал СТБ розпочав зйомки дев'ятого сезону романтичного реаліті "Холостяк". Головним героєм став популярний ведучий телеканалу М1 та радіостанції "Русское Радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Микита Добринін.

Зазначимо, раніше головний герой сьомого сезону шоу "Холостяк", 31-річний майстер спорту з плавання Дмитро Черкасов розкрив таємницю свого особистого життя і розповів, що чекає дитину. Виявляється, після проекту Черкасов не став підтримувати відносини з Лідою Немченко, так як у пари були різні інтереси в житті, і вони не захотіли один одного мучити. Майбутня дружина Олександра підкорила екс-холостяка не лише своєю незвичайною зовнішністю, але й глибоким внутрішнім світом, ставленням до життя.

Також ми писали про те, що Тодоренко розповіла, як Топалов зробив їй пропозицію.

Відео: РБК-Україна

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