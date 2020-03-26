Економили на всьому: Злата Огневич на карантині згадала, як жила її сім'я в лихі 90-ті

Співачка впевнена, що, як і тоді, з часом все налагодиться
Злата Огневич останнім часом не втомлювалася вражати своїх шанувальників - то співачка вирішила змінити імідж і обрізала свої довгі коси, зробивши стрижку каре. А в нещодавньому інтерв'ю приголомшила одкровеннями про особисте і навіть зізналася, що готова зважитися на штучне запліднення, якщо не зможе зустріти свого єдиного. Як і всі, артистка залишається вдома під час карантину і ділиться в мережі, чим вона там займається - наприклад, пише вірші та пісні, а також нарешті почала добре висипатися.
На новину про продовження карантину в Україні до 24 квітня Злата відреагувала сумним чорно-білим фото в своєму Instagram. На ньому вона піднесла руки до обличчя ніби в молитві і закрила очі. Огневич порівняла цей важкий період в житті українців, багато з яких втратили роботу, з періодом "лихих 90-х".
У підписі до публікації зірка згадала, як тоді жилося її сім'ї, і закликала не втрачати оптимізму.
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
"...Згадую лихі 90-ті, коли наша сім'я економила буквально на всьому, не кажучи вже про одяг... Скрипуча, але надійна швейна машинка, за якою я вручну крутила колесо і перешивала старі речі, штопала протерті джинси і навіть примудрилася зшити концертне плаття з давнього шматочка тканини - дуже виручала тоді! )))) Часто вимикали світло і місцем спілкування була кухня при свічках. Мама готувала найсмачніші млинці у Всесвіті, а потім розповідала казки, та такі красиві, що фантазія забирала мене за моря-океани... Так от, я з великою вдячністю згадую той період!!! Навіть з більшою, ніж час, коли було добре )) ...
Наша вимушена зупинка скінчиться, все налагодиться і ми продовжимо погоню за головним призом; гречку згодуємо птахам, погасимо борги через вимушене безробіття, можливо, подумаємо про вічне... Тільки, я дуже хочу, щоб ПОДЯКА залишилася в доброму куточку нашого серця", - відверто поділилася Злата.
Підписники дякують співачці за мудрі слова і відвертість і погоджуються з нею, що випробування нас загартовують і потрібно зберігати позитив.
Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)
Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла про "роман" з лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.