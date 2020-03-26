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Економили на всьому: Злата Огневич на карантині згадала, як жила її сім'я в лихі 90-ті

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Співачка впевнена, що, як і тоді, з часом все налагодиться

Злата Огневич останнім часом не втомлювалася вражати своїх шанувальників - то співачка вирішила змінити імідж і обрізала свої довгі коси, зробивши стрижку каре. А в нещодавньому інтерв'ю приголомшила одкровеннями про особисте і навіть зізналася, що готова зважитися на штучне запліднення, якщо не зможе зустріти свого єдиного. Як і всі, артистка залишається вдома під час карантину і ділиться в мережі, чим вона там займається - наприклад, пише вірші та пісні, а також нарешті почала добре висипатися.

На новину про продовження карантину в Україні до 24 квітня Злата відреагувала сумним чорно-білим фото в своєму Instagram. На ньому вона піднесла руки до обличчя ніби в молитві і закрила очі. Огневич порівняла цей важкий період в житті українців, багато з яких втратили роботу, з періодом "лихих 90-х".

У підписі до публікації зірка згадала, як тоді жилося її сім'ї, і закликала не втрачати оптимізму.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

"...Згадую лихі 90-ті, коли наша сім'я економила буквально на всьому, не кажучи вже про одяг... Скрипуча, але надійна швейна машинка, за якою я вручну крутила колесо і перешивала старі речі, штопала протерті джинси і навіть примудрилася зшити концертне плаття з давнього шматочка тканини - дуже виручала тоді! )))) Часто вимикали світло і місцем спілкування була кухня при свічках. Мама готувала найсмачніші млинці у Всесвіті, а потім розповідала казки, та такі красиві, що фантазія забирала мене за моря-океани... Так от, я з великою вдячністю згадую той період!!! Навіть з більшою, ніж час, коли було добре )) ...

Наша вимушена зупинка скінчиться, все налагодиться і ми продовжимо погоню за головним призом; гречку згодуємо птахам, погасимо борги через вимушене безробіття, можливо, подумаємо про вічне... Тільки, я дуже хочу, щоб ПОДЯКА залишилася в доброму куточку нашого серця", - відверто поділилася Злата.

Підписники дякують співачці за мудрі слова і відвертість і погоджуються з нею, що випробування нас загартовують і потрібно зберігати позитив.

  • Випробування закаляють. Все буде добре! Ваші пісні надихають
  • Інколи найкращі спогади ліше з дитинства, яким би важким воно не було
  • Ви абсолютно праві. Доброта, подяку , ввічливість, а головне-виховання,все всередині нас!!Ви-найкраща. Будьте здорові
  • Все пройде. І це теж;)
  • Ви чудова людина! Щастя та здоров'я вам!
  • Дякую,що поділилася, я пам'ятаю ці часи,як зараз.
  • дуже важливо вміти знаходити переваги в ситуаціях, що складаються....дякую за спогад...йду читати казку дітям
  • Вам дуже пасує нова зачіска
  • Златик, прекрасні слова, все буде добре
  • Чудові слова. Велике спасибі! Оптимізму. Здоров'я. Натхнення...
  • Красуня
  • Умничка!
  • Як прекрасно, ви супер

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, раніше Злата Огневич розповіла про "роман" з лідером групи "Бумбокс" Андрієм Хливнюком.

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