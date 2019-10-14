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Катерина Кухар і Потап вразили зворушливим дуетом на Танцях з зірками 2019 (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.10.2019 - 22:08
Катерина Кухар і Потап вразили зворушливим дуетом на Танцях з зірками 2019 (відео)
Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар і Потап виступили на паркеті з незвичайною постановкою

Вчора, 13 жовтня, відбувся восьмий прямий ефір шоу Танці з зірками. У цьому випуску всі учасники танцювального шоу демонстрували тільки бальні танці.

Виступи артистів оцінювали хореограф Влад Яма, прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар і американський танцюрист Франсиско Гомес. Крім того, на проект був запрошений Григорій Чапкіс, який раніше був постійним суддею шоу.

Ведучими були Юрій Горбунов та Тіна Кароль. Ведучими балкона стали репер Потап і його син Андрій Потапенко. Вони багато жартували і підтримували бесіду з учасниками проекту.

Вишенькою на торті став виступ Потапа в кінці ефіру. Він виконав свою нову пісню CHINA. Під час номеру паркеті з'явилася Катерина Кухар, яка показала глядачам неймовірні па під акомпанемент Потапа.

Танці з зірками 2019: Катерина Кухар і Потап захопили глядачів дуетом (відео: YouTube/Танці з зірками)

Користувачам мережі такий виступ дуже сподобався, і вони залишили безліч позитивних коментарів.

  • Дуже гарний номер, Катерина так гармонійно виглядає з Потапом. Набагато крутіше, ніж стриптизерки в кліпі;
  • Така маленька, гарненька, хочеться дивитися і дивитися;
  • Кухар чарівна, ніжна!!!
  • Просто в шоці від Кухар. Пісня на висоті.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Катерина Кухар назвала топ-3 улюблені речі осіннього гардеробу.

Раніше повідомлялося про те, що Катерина Кухар показала підрослого красеня-сина.

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Новини України Танцы со звездамиКатерина Кухар
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