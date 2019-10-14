Катерина Кухар і Потап вразили зворушливим дуетом на Танцях з зірками 2019 (відео)

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар і Потап виступили на паркеті з незвичайною постановкою

Вчора, 13 жовтня, відбувся восьмий прямий ефір шоу Танці з зірками. У цьому випуску всі учасники танцювального шоу демонстрували тільки бальні танці.

Виступи артистів оцінювали хореограф Влад Яма, прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар і американський танцюрист Франсиско Гомес. Крім того, на проект був запрошений Григорій Чапкіс, який раніше був постійним суддею шоу.

Ведучими були Юрій Горбунов та Тіна Кароль. Ведучими балкона стали репер Потап і його син Андрій Потапенко. Вони багато жартували і підтримували бесіду з учасниками проекту.

Вишенькою на торті став виступ Потапа в кінці ефіру. Він виконав свою нову пісню CHINA. Під час номеру паркеті з'явилася Катерина Кухар, яка показала глядачам неймовірні па під акомпанемент Потапа.

Танці з зірками 2019: Катерина Кухар і Потап захопили глядачів дуетом (відео: YouTube/Танці з зірками)

Користувачам мережі такий виступ дуже сподобався, і вони залишили безліч позитивних коментарів.

Дуже гарний номер, Катерина так гармонійно виглядає з Потапом. Набагато крутіше, ніж стриптизерки в кліпі;

Така маленька, гарненька, хочеться дивитися і дивитися;

Кухар чарівна, ніжна!!!

Просто в шоці від Кухар. Пісня на висоті.

Скріншоти з Instagram

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