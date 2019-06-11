Катерина Кухар зачарувала мережу рідкісним фото дочки

Балерина поділилася милим фото чоловіка з малятком
Українська прима-балерина Катерина Кухар нерідко ділиться знімками своєї старшої дитини, сина Тимура, однак практично ніколи не показує доньку. Днями це все ж сталося - танцівниця зворушливо привітала з днем народження коханого чоловіка, Олександра Стоянова, і поділилася рідкісним знімком тата з донькою.
Відзначимо, що 10 червня Олександру виповнилося 32 роки. У своїх Instagram-stories балерина опублікувала миле пляжне фото, на якому чоловік тримає підрослу дівчинку на плечах.
"З Днем народження! Найкращий тато..." - зворушливо підписала кадр Кухар.
Фото: Катерина Кухар показала фото чоловіка з донькою (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Раніше в інтерв'ю Катерина розповідала, що 4-річна Настя — справжня "татова донька", в'є з нього мотузки, навчається командувати і навіть ревнує до мами. Олександр заради своєї маленької принцеси і правда готовий на все. Так і Тимур, старший брат, з перших хвилин знайомства був зачарований сестричкою.
Артистка також похвалилася, який у неї спритний і крутий чоловік. Вона виклала фото Стоянова в камуфляжі і навушниках, явно зроблене в тирі.
"Мій, молодий Сталлоне... Happy birthday my SHARPSHOOTER!!!" - написала співачка.
Фото: Катерина Кухар привітала чоловіка з днем народження (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Підписники балерини поспішили приєднатися до привітань.
Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Нагадаємо, Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою на відпочинку в Греції.
Раніше зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатиком.
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